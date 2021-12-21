Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям

Вашингтон видел предложения РФ по безопасности и готов к дипломатическому общению по многочисленным каналам. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Мы видели российские предложения и комментарии по поводу их (России - прим. "РГ") требований безопасности​​​. США готовы действовать дипломатически через множество каналов, включая двустороннее сотрудничество, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ", - заявила Донфрид в ходе брифинга.

Ранее МИД РФ опубликовал и передал Вашингтону и его союзникам проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из пунктов проекта предполагает получение от альянса гарантий нерасширения на территорию Украины.