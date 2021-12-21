Концертные версии опер "Полифем" и "Ночь перед Рождеством" прозвучат в исполнении звезд мировой сцены, Страдивари-ансамбль и оркестр Мариинского театра представят новогодние программы, Владимир Спиваков откроет новые смыслы в хрестоматийных произведениях венских классиков, а "Новый год в Вене" дважды отпразднуют в Большом зале Московской консерватории.

Кто играет: Юлия Лежнева, Макс Эмануэль Ценчич, Юрий Миненко, Сретен Манойлович, Соня Рунье, Диляра Идрисова, Ансамбль Questa Musica, Камерный оркестр Musica Viva (дирижер Маркеллос Хриссикос).

Что играет: Н. Порпора - "Полифем" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: В музыкальной палитре Николы Порпоры так много оттенков, столько тонкой нюансировки, что наивные сюжеты его опер порой захватывают без остатка. Мастера барочного пения Макс Эмануэль Ценчич, "благословленный быть лучшими контратенором нашего времени" и Юлия Лежнева, "обладательница голоса ангельской красоты" уже сумели передать всю филигранность партитуры "Полифема" на престижных фестивалях в Зальцбурге и Байройте. На очереди концертный зал им. Чайковского в Москве.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 26 декабря; 2 500 - 10 000 руб.

Фото: Фонд Валерия Гергиева

Кто играет: Страдивари-ансамбль Мариинского театра, солисты Екатерина Санникова, Гамид Абдулов, Владислав Куприянов, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Что играет: П. Чайковский - произведения И. Штрауса, И. Кальмана, Ф. Легара, музыка балета "Щелкунчик".

Почему идти: Мощный предновогодний залп из вальсов Штрауса и арий из оперетт Легара и Кальмана даст "Страдивари-ансамбль", ведомый концертмейстером оркестра Мариинского театра Лоренцом Настурика-Гершовичи. Ансамбль, играющий на исторических инструментах, создаст на концерте, начинающемся в 21.00, атмосферу настоящего венского бала. А в 18.00 маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра наполнят зал "Зарядье" музыкой из "Щелкунчика" Чайковского, проникнутой верой в добро, благородством и человечностью.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 23 декабря (начало в 18.00 и 21.00); 800 - 4 500 руб.

Фото: Наташа Разина

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты: Екатерина Санникова, Александр Михайлов, Станислав Трофимов, Александр Герасимов, Юлия Маточкина, Евгений Акимов, Андрей Попов, Александр Никитин, Ирина Ванеева, Роман Бурденко, Марина Марескина, Татьяна Кравцова.

Что играет: Н. Римский-Корсаков - "Ночь перед Рождеством".

Почему идти: "Былью-колядкой" назвал Римский-Корсаков свою оперу "Ночь перед Рождеством". Мир колоритных музыкальных образов, нанизанных на гоголевский сюжет, в интерпретации Мариинского театра предстает одновременно трогательным и забавным. "Сказка-складка, песня-быль" от маэстро Гергиева создаст предвкушение праздника не только через музыку. Публику ждет сюрприз: атмосфера сизых морозных сумерек и рождественских чудес будет воссоздана в зале им. Чайковского в полусценической версии - с костюмами и элементами декораций.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 22 декабря; 2 000 - 10 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, солисты Алексей Володин, Анна Аглатова.

Что играет: В. А. Моцарт - Концерт № 27 для фортепиано с оркестром, Г. Малер - Симфония № 4.

Почему идти: К последнему из фортепианных концертов Моцарта удивительно подходят слова из его письма: "Именно концерты являются средним между слишком трудным и слишком легким, в них много блеска, они приятны для слуха, но не впадают в пустоту". Сочетание блестящего и одновременно глубокого сочинения венского классика с наивно-ироничной симфонией Малера не вызывает удивления со времен Бруно Вальтера, который впервые объединил этих композиторов в одной программе. Владимир Спиваков придерживается "вальтеровской" концепции. Открыть новые смыслы в 27-м фортепианном концерте маэстро поможет глубокий и артистичный пианист Алексей Володин, а на партию сопрано в финале Четвертой симфонии приглашена солистка Большого театра Анна Аглатова, чей незаурядный драматический талант окажется тут очень кстати.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 23 декабря; 1 600 - 5 000 руб.

Фото: Русконцерт

Кто играет: Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского, Российский национальный оркестр (дирижер Антон Шабуров), солистка Дарья Зыкова.

Что играет: И. Штраус - арии из оперетты "Летучая мышь", вальсы и польки династии Штраусов.

Почему идти: Премьера "Летучей мыши" в Вене была столь оглушительной, что, по уверению репортеров, "в партере можно было заработать морскую болезнь - из-за покачиваний публики в такт волшебным звукам". С тех пор эта музыка не сходит со сцен лучших театров и концертных залов мира, а уж в программе "Новый год в Вене" она особенно уместна. Помимо фрагментов из "Летучей мыши" в программу концерта включены знаменитые вальсы и польки династии Штраусов. Порыв, мечтательность, шаловливый задор, юмор и страсть - праздник, который непременно состоится. Причем, в двух вариантах: 26 декабря программа "Новый год в Вене" прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского, а 4 января - в исполнении Российского национального оркестра.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 26 декабря, 4 января; 500 - 5 000 руб.