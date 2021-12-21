Какие проблемы мусорной реформы вскрыл "Зеленый рейтинг" регионов

Подмосковье занято первое место в "Зеленом рейтинге" регионов. Его составила ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), ориентируясь на успехи регионов в реформировании мусорной отрасли. В зачет пошли и цифровые показатели, и результаты социологического опроса, объяснили в компании. По сумме всех критериев лидером стала Московская область.

Именно на столичный регион приходятся три из шести проектов создания инфраструктуры отрасли обращения с отходами, получивших финансирование ППК РЭО. Всего на эту программу было выделено 6,1 млрд рублей.

"Состояние отрасли зависит от наличия инфраструктуры: достаточно ли контейнеров, как организована транспортировка, сортировка, обезвреживание, захоронение и, конечно, переработка, - а это все деньги, - сказал директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Но есть еще необходимое условие - культура населения, с которой далеко не все в порядке". По его мнению, раздельно собирают отходы максимум в каждой пятой семье и никаких предпосылок для повышения этой доли сознательных граждан нет - платить за вывоз мусора в любом случае придется одинаково. Из-за этого надеяться на повсеместное внедрение раздельного сбора не стоит, полагает эксперт.

Успешно работающая система обращения с отходами, прежде всего, - грамотная экономическая модель, согласен глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, а она требует постоянного мониторинга и контроля, выстроенных отношений региональных властей и бизнеса.

"Многие региональные схемы работаю достаточно эффективно, без государственных денег, - продолжает Исмаилов. - Важную роль играет грамотные управленческие решения и экономически ориентированный подход в работе с участниками рынка. Региональные чиновники не всегда видят всего потенциала своей территории". По его мнению, решением этой проблемы может быть привлечение квалифицированных управленцев в сферу обращения с отходами.

В ППК РЭО полагают, что добиться успеха можно не только масштабными инвестициями. В своем рейтинге они учитывали и такие показатели как охват населения раздельным накоплением отходов, образовательно-просветительская и разъяснительная работа, проведение экологических акций и мероприятий, работа с волонтерскими движениями, уровень социальной удовлетворенности местных жителей, а также планы по снижению захоронения коммунальных отходов до 2024 года.

В результате на втором месте рейтинга оказалась Ярославская область. В ППК РЭО объяснили ее успех именно суммой высоких показателей по всем учитываемым критериям.

"Главный тормоз реформы сферы обращения с отходами - финансовая модель региональных операторов, - уверен Борис Моргунов. - Нет стимулов к раздельному сбору мусора, не работает механизм расширенной ответственности производителей. С переработкой сложности не только из-за недостатка сортировки, но и из-за отсутствия мощностей по работе с "полигонными" фракциями: не каждый переработчик готов отмывать загрязненное сырье, предпочитая работать с браком". Пока эти проблемы не устранены, добиться полноценного успеха отрасли обращения с отходами будет сложно, считает он.

Одним из способов преодоления этих сложностей на региональном уровне может стать использование концессионных соглашений местных властей и операторов по обращению с отходами, считает Рашид Исмаилов. Он обращает внимание, что у ППК РЭО есть возможность поддержать такую практику не только методологически, но и финансово.

В этом году в рейтинге не участвовали две столицы: в Москве и Петербурге мусорная реформа еще не началась, у этих городов свои пути развития отрасли, поэтому оценивать их успехи наравне с остальными регионами пока не стали.

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