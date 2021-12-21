Названы регионы-лидеры мусорной реформы

Определены регионы, в которых и власти, и населения лучше всего научились обращаться с коммунальными отходами - мусором, который мы каждый день выносим из дома.

"Зеленый рейтинг" составила ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) на основе цифровых показателей отрасли обращения с отходами и социологического опроса.

Кроме того, принимались во внимание подтвержденные независимыми экспертами отчеты региональных властей и жалобы, поступившие в электронную систему "РЭО Радар".

"Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов России в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России, - отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку. Мы рады представить лидеров отрасли, хочется, чтобы остальные не только стремились занять высокие позиции, но, главное, развивали отрасль на благо нашей страны и ее жителей".

Сначала были определены лидеры по каждому из рассматриваемых критериев, уточнили в ППК РЭО.

По охвату населения услугой по вывозу отходов лучшими оказались Марий Эл, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, по охвату раздельным накоплением - Москва, по динамике показателей обработки и утилизации - Московская и Орловская области, Ингушетия; по инвестициям в инфраструктуру обращения с твердыми коммунальными отходами - Московская, Нижегородская, Тюменская, Мурманская, Ярославская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Калининградская и Тульская области, ЯНАО и ХМАО, по образовательно-просветительской и разъяснительной работе с населением - Ямало-Ненецкий автономный округ.

Итоговой ТОП-20 рейтинга