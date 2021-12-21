Названы регионы-лидеры мусорной реформы

"Зеленый рейтинг" составила ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) на основе цифровых показателей отрасли обращения с отходами и социологического опроса.
Кроме того, принимались во внимание подтвержденные независимыми экспертами отчеты региональных властей и жалобы, поступившие в электронную систему "РЭО Радар".
"Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов России в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России, - отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку. Мы рады представить лидеров отрасли, хочется, чтобы остальные не только стремились занять высокие позиции, но, главное, развивали отрасль на благо нашей страны и ее жителей".
Сначала были определены лидеры по каждому из рассматриваемых критериев, уточнили в ППК РЭО.
По охвату населения услугой по вывозу отходов лучшими оказались Марий Эл, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, по охвату раздельным накоплением - Москва, по динамике показателей обработки и утилизации - Московская и Орловская области, Ингушетия; по инвестициям в инфраструктуру обращения с твердыми коммунальными отходами - Московская, Нижегородская, Тюменская, Мурманская, Ярославская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Калининградская и Тульская области, ЯНАО и ХМАО, по образовательно-просветительской и разъяснительной работе с населением - Ямало-Ненецкий автономный округ.
Итоговой ТОП-20 рейтинга
- 1) Московская область
- 2) Ярославская область
- 3) Нижегородская область
- 4) Калужская область
- 5) Тульская область
- 6) Белгородская область
- 7) Мурманская область
- 8) Ростовская область
- 9) Сахалинская область
- 10) Свердловская область
- 11) Псковская область
- 12) Ямало-Ненецкий автономный округ
- 13) Самарская область
- 14) Пензенская область
- 15) Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
- 16) Рязанская область
- 17) Тюменская область
- 18) Липецкая область
- 19) Новгородская область
- 20) Ивановская область