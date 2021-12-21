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21.12.2021 12:23
Рубрика: Экономика

Названы регионы-лидеры мусорной реформы

Текст: Алексей Дуэль
Определены регионы, в которых и власти, и населения лучше всего научились обращаться с коммунальными отходами - мусором, который мы каждый день выносим из дома.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

"Зеленый рейтинг" составила ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) на основе цифровых показателей отрасли обращения с отходами и социологического опроса.

Фото: iStock
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Кроме того, принимались во внимание подтвержденные независимыми экспертами отчеты региональных властей и жалобы, поступившие в электронную систему "РЭО Радар".

"Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов России в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России, - отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку. Мы рады представить лидеров отрасли, хочется, чтобы остальные не только стремились занять высокие позиции, но, главное, развивали отрасль на благо нашей страны и ее жителей".

Сначала были определены лидеры по каждому из рассматриваемых критериев, уточнили в ППК РЭО.

По охвату населения услугой по вывозу отходов лучшими оказались Марий Эл, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, по охвату раздельным накоплением - Москва, по динамике показателей обработки и утилизации - Московская и Орловская области, Ингушетия; по инвестициям в инфраструктуру обращения с твердыми коммунальными отходами - Московская, Нижегородская, Тюменская, Мурманская, Ярославская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Калининградская и Тульская области, ЯНАО и ХМАО, по образовательно-просветительской и разъяснительной работе с населением - Ямало-Ненецкий автономный округ.

Итоговой ТОП-20 рейтинга

  • 1) Московская область
  • 2) Ярославская область
  • 3) Нижегородская область
  • 4) Калужская область
  • 5) Тульская область
  • 6) Белгородская область
  • 7) Мурманская область
  • 8) Ростовская область
  • 9) Сахалинская область
  • 10) Свердловская область
  • 11) Псковская область
  • 12) Ямало-Ненецкий автономный округ
  • 13) Самарская область
  • 14) Пензенская область
  • 15) Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
  • 16) Рязанская область
  • 17) Тюменская область
  • 18) Липецкая область
  • 19) Новгородская область
  • 20) Ивановская область
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