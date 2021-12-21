Лукашенко вручил космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов

Вручение высокой белорусской награды прославленному российскому летчику-космонавту Олегу Новицкому, трижды покорившему космос, состоялось 21 декабря в белорусской столице. Как уже информировал "СОЮЗ", несколько дней назад Александр Лукашенко подписал указ о награждении космонавта Орденом Дружбы народов за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей.

А во вторник, 21 декабря, во Дворец Независимости 114-й российский космонавт приехал вместе со своей семьей, информирует БЕЛТА. "Олег, наконец-то ты на "грешную" землю спустился!", - радушно поприветствовал земляка президент Беларуси. "Не на грешную, на лучшую!" - ответил космонавт.

"Тебе виднее свысока", - согласился Лукашенко.

"Это просто счастье - быть дома", - признался космонавт.

Кстати, новостные порталы напоминают, что еще в школьные годы, будучи учеником белорусской школы в Червени, Новицкий не сомневался, что свяжет свою биографию с небом. Поэтому сразу после ее окончания поступил в Борисоглебское высшее авиационное училище. Затем было Ейское высшее училище, Качинское, а потом - десять лет службы летчиком штурмовой авиации на Северном Кавказе. И как самая знаменательная точка в карьере - прием в отряд космонавтов.

На орбите впервые Новицкий побывал девять лет назад, проведя там 143 дня. А еще через четыре года Байконур провожал космонавта уже в качестве командира корабля. Вот и свой нынешний осенний юбилей он встречал на орбите, возглавляя 65-ю экспедицию на МКС.

В этой миссии он выступил и в качестве актера, участвуя в съемках фильма "Вызов". "Старались, выполняли все просьбы и пожелания режиссера Клима Шипенко, принимал с удовольствием советы Юлии Пересильд", - кратко прокомментировал он журналистам свои актерские будни в невесомости.

И еще один важный штрих к биографии героя дня. Именно благодаря Юлии Новицкой - его супруги, которая и в первый, и во второй полет мужа вела свой блог в интернете, первая книга увидела своих читателей еще четыре года назад. А три года назад состоялось представление двухтомника "Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта", вышедшего в белорусском издательстве "Мастацкая літаратура".

Кстати, белорусский лидер обратил сегодня внимание, что Олег Новицкий "и внешне, и внутренне настоящий славянин". "В нем белорусское, русское (внешне даже) и отчасти что-то, наверное, и украинское есть. Он настоящий славянин. Истинный человек, который сплачивает народы", - резюмировал президент.

Принимая высокую награду, космонавт заявил, что она будет храниться на белорусской земле. Он отметил, что даже если уйдет из космонавтики, будет работать на благо двух стран - Беларуси и России. Разделить он их для себя никак не может. "Это наш славянский союз, который должен быть всегда вместе. И мы всегда должны подставлять плечо друг другу, вместе радоваться и вместе горевать, вместе заступаться друг за друга и, если надо, вместе идти в атаку. Вот и все", - убежден герой космоса.

"Все правильно", - поддержал его позицию президент Беларуси, добавив, что в республике готовят несколько человек для полета в космос. И в шутку спросил: если необходимо будет найти девушку-космонавта, согласится ли на эту роль Юлия, супруга Олега Новицкого. Она в ответ заявила о готовности полететь вместе с мужем в космос. "А если Олегу командиром придется лететь?" - уточнил президент.

"Естественно, командиром", - отметила Юлия Новицкая.

"Я должен поучаствовать в отборе сначала, правильно?" - сделал ремарку космонавт. "Значит, готовься на всякий случай", - подытожил Лукашенко.

А говоря серьезно о подготовке белорусских космонавтов, президент выразил надежду, что Олег Новицкий сможет подключиться к их отбору и подготовке к будущим полетам.