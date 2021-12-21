МИД КНР: Предложения РФ по гарантиям безопасности снижают риск конфликтов

Предложения России по гарантиям безопасности, адресованные властям США и НАТО, способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов. Об этом заявили в пресс-службе МИД КНР.

Напомним, ранее МИД РФ опубликовал и передал Вашингтону и его союзникам проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из пунктов проекта предполагает получение от альянса гарантий нерасширения на территорию Украины.

"Что касается обнародованного МИД России проекта предложений о гарантиях безопасности для США и НАТО и влияния предложений на глобальную стратегическую стабильность, Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность", - цитирует МИД КНР РИА Новости.

В ведомстве также отметили, что Пекин всегда выступал за урегулирование разногласий между странами на основе взаимного уважения путем консультаций.