Муж помогал жене рожать, пока Tesla ехала на автопилоте

Издание The Philadelphia Inquirer рассказывает о том, как автопилот Tesla позволил американцу принять роды у своей жены по пути в больницу.

Дело происходило в городе Уэйн, штат Пенсильвания. Утром 9 сентября Китинг Шерри собирался везти сына в садик. В это время его беременная супруга Йиран вдруг почувствовала, что рожает. Тогда семейство спешно погрузилось в Tesla Model 3 и направилось в ближайшую больницу.

3-летнего Рафу посадили сзади, а Йиран села на пол перед пассажирским сиденьем. Утром дорога была забита транспортом, Китинг включил автопилот, и, держа левую руку на руле, получил возможность помочь супруге.

Помощь эта была в основном моральной - Китинг рассказал журналистам, что призывал Йиран сосредоточиться на дыхании, а та изо всех сжимала его руку и постоянно смотрела на навигатор. Ребенок появился на свет уже на подъезде к больнице. У дверей случайно оказался педиатр, который тут же позвал медсестер, те примчались и перерезали пуповину. Врач осмотрел новорожденную девочку и сообщил счастливым родителям, что та полностью здорова.

В больнице все заходящие в палату к Йиран медсестры спрашивали, правда ли, что та родила в машине, а новорожденную прозвали "малышка Tesla". Сами родители признаются, что в какой-то момент подумали, не назвать ли им девочку именем Tess, но в итоге дали ей двойное имя Мейв Лили.