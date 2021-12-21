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21.12.2021 19:44
Рубрика: Легковые авто

Наценки автодилеров хотят ограничить

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 290 (8641)
Минпромторг обсуждает с участниками авторынка возможность установления наценки на новые автомобили не выше10%, рассказали "РГ" представители сектора. Более высокую наценку ставят недобросовестные игроки, считают сами участники рынка.
Цены на автомобили в 2021 году, по данным аналитиков, выросли на 23%, еще 10-15% добавили дилеры. Фото: photoxpress Цены на автомобили в 2021 году, по данным аналитиков, выросли на 23%, еще 10-15% добавили дилеры. Фото: photoxpress
Цены на автомобили в 2021 году, по данным аналитиков, выросли на 23%, еще 10-15% добавили дилеры. Фото: photoxpress

"Переговоры о том, чтобы дилеры не превышали максимальную наценку на автомобили, ведут департамент госполитики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений минпромторга и Росстандарт", - рассказал источник "РГ". Предлагалось ограничить наценку, к примеру, 5%. Но такая наценка может быть только при больших объемах продаж, потому в итоге речь идет о 10% наценке, пояснил он.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В минпромторге "РГ" комментировать эту тему не стали. Однако позже пресс-служба все же распространила через информагентства заявление министра Дениса Мантурова. Как было указано, нормативно закреплять ограничения нецелесообразно, нужно договариваться с участниками рынка.

Ранее о начавшихся переговорах минпромторга с Ассоциацией "Российские автодилеры" сообщил ТАСС со ссылкой на источник в министерстве. В отраслевом объединении "РГ" ответили, что информацией о переговорах не располагают.

Наценками дилеров в минпромторге заинтересовались на фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей. По оценке агентства "Автостат", в 2021 году средние цены от автопроизводителей в России выросли на 23%. К ним свою наценку в 10-15% прибавили дилеры. В результате объем проданных автомобилей в 2021 году вырос всего на 5%, а не на 15%, как могло быть.

Ставить наценку больше 10% дилеры не могут, поскольку автомобили не станут брать из-за слишком высокой цены, а более низкая наценка нерентабельна

По прогнозам экспертов, ситуация будет сложной до лета следующего года, значит, будут расти и цены. Федеральная антимонопольная служба уже даже выдала предостережение вице-президенту "Российских автодилеров" в связи с подобными заявлениями.

Но ограничение наценки дилеров вряд ли серьезно повлияет на ситуацию, считает руководитель Московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Рынок и так не позволяет наценять автомобили больше. А при наценке ниже 10% бизнес будет нерентабельным, говорит он.

По мнению самих дилеров, инициатива минпромторга вполне оправданна. На фоне продолжающегося дефицита у отдельных дилеров наценки превышают все разумные пределы, говорит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков. Но у клиентов есть возможность получить автомобиль по более выгодному прайсу, правда, срок ожидания составляет несколько месяцев, добавляет он.