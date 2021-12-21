Насколько и почему могут вырасти цены на заправках в январе

На стыке 2020 и 2021 года бензин подорожал на 21 копейку, а дизельное топливо на 10 копеек, что для того периода было рекордным ростом. В этот раз скачок цен может быть больше. По мнению руководителя проектов ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, в условиях, когда рост розничных цен на топливо директивно ограничен уровнем инфляции, средняя цена на бензин марки АИ-92 на АЗС в январе 2022 года вряд ли сможет прибавить более 0,5%.
В прошлом году рост составил 0,4%. То есть относительно последних данных Росстата бензин на заправках в начале января может подорожать в среднем на 25 копеек. При этом изменения не в лучшую сторону фискальных условий для нефтепереработчиков могут ухудшить рентабельность работы АЗС в 2022 году. А именно отсутствие маржинальности в течение большей части этого года многие эксперты называют причиной сильного роста розничных цен.
Но акцизы будут не единственной причиной подорожания. С января не в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) изменятся параметры демпфирующего механизма. Он работает на оптовом рынке, компенсирует нефтяникам часть недополученной прибыли при высоких ценах на автомобильное топливо в Европе, когда они отказываются от экспорта и поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. Рассчитываются выплаты при превышении индикативной (базовой) цены, которая устанавливается государством. Планируется, что она будет повышена для бензина с 52 300 рублей за тонну до 55 200 рублей за тонну, а для дизельного топлива с 50 700 до 52 250 рублей за тонну. Соответственно, выплаты по демпферу уменьшатся.
Ранее в минэнерго уточняли, что проводят постоянный анализ достаточности системных экономических мер, таких как демпфер, сдерживающих негативное влияние внешней ценовой конъюнктуры. В настоящее время продолжается проработка целесообразности, и просчитываются возможные варианты корректировок демпфера как по автомобильному бензину, так и по дизельному топливу с 1 января 2022 года, уточняли в ведомстве.
Если бы налоговые новации, вступающие в силу с 1 января, начали действовать уже сейчас, то выплаты по демпферу для бензина снизились бы на 99 0рублей за тонну, а для дизельного топлива - на 190 рублей за тонну, уточняет Лишневецкая. Соответственно вырастут и оптовые цены, что окажет влияние на розницу. Причем, даже если чистая маржа мелкооптовой торговли продуктом будет сокращена до минимально разумного уровня в 1000 рублей за тонну, чистая маржа операторов АЗС от продажи АИ-92 все равно не превысит 0,2 рубля за литр, считает эксперт.
Не меньшее значение для уровня цен будет играть ситуация на топливном рынке Европы и динамика нефтяных котировок. Сегодняшние параметры демпфирующего механизма рассчитывались в апреле-мае 2021 года при ценах на нефть в районе 50-60 рублей за баррель, и никто не прогнозировал их рост до 80 долларов и выше, как произошло осенью. Сейчас цены на нефть под влиянием нового штамма коронавируса "омикрон" немного снизились к 70 долларам, но если они возобновят рост, это станет дополнительным фактором для подорожания бензина и дизельного топлива в России.
Наибольшее влияние рост оптовых цен на топливо окажет на работу независимых АЗС, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям и их дочерним структурам. На их долю приходится около 60% всех заправок в России. Причем наибольшая их концентрация - на Дальнем Востоке - самом проблемном регионе России по поставкам топлива. Независимые АЗС не могут создавать большие запасы бензина и дизеля, поскольку у них часто нет свободных средств для этого, а также компенсировать низкую рентабельность работы другими сферами деятельности.
В минэнерго ранее сообщали, что для сохранения стабильных поставок топлива на Дальний Восток в правительстве продолжается проработка механизма субсидирования перевозок нефтепродуктов, который должен заработать в 2022 году, его введение позволит снизить давление на розничные цены со стороны оптового рынка.