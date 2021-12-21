Насколько и почему могут вырасти цены на заправках в январе

С начала следующего года вырастет размер акциза на бензин - на 6,8% и на дизельное топливо - на 4%. Не оказать влияние на цены на АЗС это повышение не может. Благодаря государственному регулированию розничных цен на топливо скачок будет не очень сильным, но это заложит основание для дальнейшего роста цен.

На стыке 2020 и 2021 года бензин подорожал на 21 копейку, а дизельное топливо на 10 копеек, что для того периода было рекордным ростом. В этот раз скачок цен может быть больше. По мнению руководителя проектов ИГ "Петромаркет" Анны Лишневецкой, в условиях, когда рост розничных цен на топливо директивно ограничен уровнем инфляции, средняя цена на бензин марки АИ-92 на АЗС в январе 2022 года вряд ли сможет прибавить более 0,5%.

В прошлом году рост составил 0,4%. То есть относительно последних данных Росстата бензин на заправках в начале января может подорожать в среднем на 25 копеек. При этом изменения не в лучшую сторону фискальных условий для нефтепереработчиков могут ухудшить рентабельность работы АЗС в 2022 году. А именно отсутствие маржинальности в течение большей части этого года многие эксперты называют причиной сильного роста розничных цен.

Но акцизы будут не единственной причиной подорожания. С января не в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) изменятся параметры демпфирующего механизма. Он работает на оптовом рынке, компенсирует нефтяникам часть недополученной прибыли при высоких ценах на автомобильное топливо в Европе, когда они отказываются от экспорта и поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. Рассчитываются выплаты при превышении индикативной (базовой) цены, которая устанавливается государством. Планируется, что она будет повышена для бензина с 52 300 рублей за тонну до 55 200 рублей за тонну, а для дизельного топлива с 50 700 до 52 250 рублей за тонну. Соответственно, выплаты по демпферу уменьшатся.

Ранее в минэнерго уточняли, что проводят постоянный анализ достаточности системных экономических мер, таких как демпфер, сдерживающих негативное влияние внешней ценовой конъюнктуры. В настоящее время продолжается проработка целесообразности, и просчитываются возможные варианты корректировок демпфера как по автомобильному бензину, так и по дизельному топливу с 1 января 2022 года, уточняли в ведомстве.

Независимые АЗС, а их около 60%, не могут создавать большие запасы бензина и дизеля

Если бы налоговые новации, вступающие в силу с 1 января, начали действовать уже сейчас, то выплаты по демпферу для бензина снизились бы на 99 0рублей за тонну, а для дизельного топлива - на 190 рублей за тонну, уточняет Лишневецкая. Соответственно вырастут и оптовые цены, что окажет влияние на розницу. Причем, даже если чистая маржа мелкооптовой торговли продуктом будет сокращена до минимально разумного уровня в 1000 рублей за тонну, чистая маржа операторов АЗС от продажи АИ-92 все равно не превысит 0,2 рубля за литр, считает эксперт.

Не меньшее значение для уровня цен будет играть ситуация на топливном рынке Европы и динамика нефтяных котировок. Сегодняшние параметры демпфирующего механизма рассчитывались в апреле-мае 2021 года при ценах на нефть в районе 50-60 рублей за баррель, и никто не прогнозировал их рост до 80 долларов и выше, как произошло осенью. Сейчас цены на нефть под влиянием нового штамма коронавируса "омикрон" немного снизились к 70 долларам, но если они возобновят рост, это станет дополнительным фактором для подорожания бензина и дизельного топлива в России.

Наибольшее влияние рост оптовых цен на топливо окажет на работу независимых АЗС, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям и их дочерним структурам. На их долю приходится около 60% всех заправок в России. Причем наибольшая их концентрация - на Дальнем Востоке - самом проблемном регионе России по поставкам топлива. Независимые АЗС не могут создавать большие запасы бензина и дизеля, поскольку у них часто нет свободных средств для этого, а также компенсировать низкую рентабельность работы другими сферами деятельности.

В минэнерго ранее сообщали, что для сохранения стабильных поставок топлива на Дальний Восток в правительстве продолжается проработка механизма субсидирования перевозок нефтепродуктов, который должен заработать в 2022 году, его введение позволит снизить давление на розничные цены со стороны оптового рынка.