Почему Соединенным Штатам Америки не нужна НАТО

Новости

В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
Госдума разрешила проводить по видео допросы и очные ставки 17:19
Лавров: РФ готова обсуждать озабоченности США 17:17
Роспотребнадзор дал россиянам советы по празднованию Нового года 17:08
Лавров не слышал о готовности ФРГ и Франции вернуться к "нормандскому" формату 17:03
"Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в Шереметьево 17:02
В большинстве регионов превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу 17:00
Путин назвал подлетное время ракет США и НАТО с территории Украины 16:58
Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19 16:41
В Роспотребнадзоре сообщили, что "омикрон" способен передаваться мышам 16:40
Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 18:48
Рубрика: В мире

Почему Соединенным Штатам Америки не нужна НАТО

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Мы привыкли рассуждать об американо-европейских отношениях в категориях зависимости Европы от США и ее неспособности к стратегической автономии. Состояние дискуссии на эту тему в Старом Свете действительно заставляет согласиться с такой оценкой, европейцы ужасно боятся утратить связку с другим берегом Атлантики, хотя и сетуют по поводу многих американских действий. Но сейчас интереснее взглянуть на проблему как раз с другой стороны океана. Реакция на российские заявления (о долгосрочных гарантиях безопасности) во многом зависит от того, как Белый дом сегодня видит место Европы в предстоящие годы.
Американские солдаты маршируют Акцент возле памятника Т-34 под Нарвой. Фото: GettyImages Американские солдаты маршируют Акцент возле памятника Т-34 под Нарвой. Фото: GettyImages
Американские солдаты маршируют Акцент возле памятника Т-34 под Нарвой. Фото: GettyImages

Европа была центром противостояния второй половины ХХ века, вся военно-политическая и идеологическая инфраструктура атлантических отношений исходила из максимальной значимости именно этого театра. После окончания холодной войны у Европы появилась другая роль - служить прототипом мирового устройства эпохи победившей глобализации. Риски резко снизились, зато нежданно появилась возможность именно в этой части мира реализовать идеал "конца истории" - не ограниченного естественными пределами распространения определенной социально-политической модели. И на первом, и на втором этапе европейский континент сохранял важность для Соединенных Штатов, хотя после распада СССР у Америки появилась возможность существенно сократить затраты на безопасность здесь.

Фото: Getty Images
Федор Лукьянов: Азия - передний край мировой политики. Европа - уходящая натура

Но затем наступил другой период. Угрозы, как их понимают в Вашингтоне, не просто ушли из Европы, они переместились в Азию, что потребовало глубокой перестройки стратегического планирования. А с образцовым воплощением в жизнь либерально-демократической грезы стали возникать нарастающие проблемы. В том числе и в сфере безопасности. Одно дело, когда военно-политическая структура безболезненно покрывает все более обширное пространство, не неся почти никаких издержек. Другое - если издержки возникают и даже грозят оказаться высокими. И отвлекают от более приоритетных задач. Сейчас именно такая дилемма.

НАТО - символ и оформление политического Запада, как он возник после Второй мировой войны. Стоит помнить, что раньше его не было - мировые войны и противостояния меньшего масштаба вели между собой прежде всего западные державы. Советская угроза сплотила бывших противников, и ее инерции хватило на пару десятилетий. Теперь инерция заканчивается, что ставит вопрос о новой объединяющей миссии. И, казалось бы, она найдена - это адаптация прежней задачи, сильно смещенная на восток и с Россией вместо СССР.

Однако Советский Союз нес прямую угрозу и США, и Западной Европе, которая в случае конфликта стала бы театром военных действий. В центре сегодняшней дискуссии о безопасности - страна, перед которой ни Соединенные Штаты, ни НАТО обязательств не имеют. Страх перед российским нападением испытывает часть государств - членов альянса из числа принятых после холодной войны, однако ни Америка, ни Западная Европа угрозы для себя не видят. Равно как они не видят для себя и серьезных долгосрочных рисков невоенного характера, несмотря не непрекращающуюся шумиху о российском вмешательстве, куда только возможно.

Ни Америка, ни Западная Европа не видят для себя угрозы перед российским нападением

Иными словами, опасность, которая призвана составить смысл существования НАТО, является таковой, во-первых, для меньшинства участников блока, во-вторых, это продукт расширения альянса после холодной войны. А главное - у основного союзника появилась намного более важная забота в лице Китая, который считается угрозой по всем направлениям - от военной до экономической и технологической. Выстраивание долговременной линии на сдерживание Пекина требует немалых усилий и перераспределения ресурсов - материальных и интеллектуальных.

НАТО - привычный и хорошо зарекомендовавший себя в прежнее противостояние инструмент. В идеале, вероятно, Соединенные Штаты хотели бы приспособить альянс к актуальному противостоянию, но возникает ряд проблем. Европейские союзники перемещать активность на Тихий океан не рвутся, а восточноевропейские страны делают все, чтобы удержать внимание и ресурсы США на себе и российском вопросе. Отсюда необходимость для Вашингтона осуществлять подобие шпагата: постоянно подтверждать приверженность европейским темам, одновременно создавая возможности в Тихом и Индийском океане. Нашумевший АУКУС - яркий пример такого рода: вроде бы и не в ущерб НАТО, но привкус измены у континентальной Европы остался.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Федор Лукьянов: Российско-германские отношения - сложный феномен

Соединенные Штаты - держава очень могучая, но даже для нее такой "расфокус" составляет проблему. Схему надо упростить. На сегодняшний день в Вашингтоне не видят возможности открыто поставить под сомнение приоритетное значение атлантического альянса, тем более что для значительной части американского истеблишмента он является синонимом американского могущества и успеха. К тому же о сомнительной ценности НАТО для США публично заявлял Дональд Трамп, а солидаризироваться с ним считается неприличным. Однако поведение президента Джозефа Байдена и его ближайших соратников дает основания полагать, что идеологического догматизма в отношении Европы стало меньше. И пока нынешний президент сохраняет рычаги для определения основных направлений политики, коррективы возможны. На что, собственно, и рассчитана российская инициатива.

Официально

Китайский МИД поддержал предложения России о гарантиях безопасности, адресованные США и НАТО. По мнению Пекина, они позволят снизить риск возникновения конфликта в мире, передает РИА Новости. "Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность", - заявили в МИД КНР. В ведомстве также отметили, что Китай всегда выступал за урегулирование разногласий путем консультаций и на основе взаимного уважения.

Подготовила Диана Ковалева

В мире США В мире Европа Колонка Федора Лукьянова

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди