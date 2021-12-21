Порошенко обвинили в госизмене

Офис генерального прокурора Украины выдвинул против предусмотрительно растворившегося на просторах Евросоюза Петра Порошенко обвинение в государственной измене. Все потому, что в разгар объявленной им же "украино-российской войны", тогда еще президент Порошенко, пользуясь служебным положением, якобы закупал через свои фирмы уголь у "сепаратистов" из Луганска и Донецка. И тем самым финансировал терроризм в сугубо украинском понимании этого слова.

В этих обвинениях, как в капле океан, отражается весь абсурд последних восьми украинских лет. Достаточно сказать, что с точки зрения права Порошенко, если и покупал уголь, то на украинской территории, и это следует из подписанных им же Минских соглашений. А то, что он официально объявил всех живущих на Донбассе террористами, и теперь из-за этого страдает, можно назвать насмешкой истории. Из этого же разряда и саркастические высказывания давней соперницы Юлии Тимошенко, советующей ему теперь не сдаваться, вернуться, отстаивать невиновность в украинских судах и ЕСПЧ.

Впрочем, самое абсурдное заключается в том, что человека, без сомнений виновного в военных преступлениях, казнокрадстве, разжигании войны и ненависти, пытаются - заранее безуспешно - обвинить в государственной измене. Эта сугубо репрессивная статья в современной Украине почти не нуждается в доказательной базе, воспринимается обществом как инструмент политической борьбы, и потому тысячи вынесенных приговоров во вполне обозримой перспективе ждет неминуемая отмена, а осужденных - реабилитация.

Собственно, уже сегодня в самой Украине никто всерьез обвинения в адрес Порошенко не воспринимает. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Зеленский продолжает атаку на оппонентов, и его главная цель - оставить Порошенко в изгнании, как ранее Виктора Медведчука под домашним арестом, а его партии "Европейская солидарность" и двум телеканалам поумерить критический пыл.

Иными словами - все для рейтинга, все для победы во втором туре президентских выборов. Ведь если верить украинским "инсайдерам", стратеги Зеленского в числе прочих всерьез рассматривают Порошенко как удобного спарринг-партнера на вполне вероятных досрочных президентских выборах.