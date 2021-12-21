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21.12.2021 21:20
Рубрика: Общество

Преобразование спасет издательство "Наука" от банкротства

Текст: Юрий Медведев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о реорганизации ФГУП "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительный центр "Наука" в форме его преобразование в федерального государственное бюджетной учреждение "Издательство "Наука". Основной целью деятельности ФГБУ станет редактирование, издание и распространение научных трудов организаций, подведомственных Минобрнауки. Это министерство совместно с Росимуществом должны не позднее 1 мая 2022 г. провести мероприятия, связанные с этой реорганизацией.

Отметим, что руководство РАН неоднократно заявляло о том, что издательство "Наука", основанное в 1923 году, многие десятилетия было главным издателем научной литературы, а полвека назад было крупнейшим в мире, сейчас находится на грани банкротства.

Фото: Виктор Васенин
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Некоторые подробности "РГ" сообщили в Минобрнауки РФ. В частности, сказано, что с 2015 года показатели финансово-хозяйственной деятельности издательства значительно ухудшились и образовалась задолженность более 890 млн рублей, из которых более 800 млн - перед бюджетной системой Российской Федерации. Сегодня на судебном заседании в Арбитражном суде Федеральная налоговая служба (ФНС) России и ФГУП "Издательство "Наука" пришли к мировому соглашению, которое урегулировало порядок и сроки исполнения обязательств по платежам, что стало основанием для прекращения дела о банкротстве. "Для урегулирования вопросов по сохранению издательства Минобрнауки России и правительством РФ был предпринят ряд консолидированных мер", - сообщили в министерстве.

На своей странице в Facebook вице-президент РАН Алексей Хохлов отметил, что "издательство "Наука" спасено от банкротства, сможет получать госзадание на издательскую деятельность".

Комментарий

Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию:

- То, что Минобрнауки пришло на помощь старейшему изданию, можно только приветствовать. Это - очень важное событие. Мы должны понимать, что издательство, которое выпускает исключительно научную литературу в условиях рыночной экономики, по определению, прибыльным быть не может. Поэтому без поддержки государства такое издательство существовать не может. Хорошо, что государство взяло его под свое крыло. Надеюсь, что это будет способствовать продвижению научных знаний в нашей стране и увеличению публикаций известных ученых, которые сейчас сплошь и рядом публикуются в иностранных изданиях за большие деньги.

Общество Наука

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