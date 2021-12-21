Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт

Президент России провел телефонный разговор с канцлером ФРГ. Речь шла о предложениях Москвы по гарантиям безопасности и урегулировании внутриукраинского конфликта.

Владимир Путин поздравил Олафа Шольца с началом работы на новой должности. Оба лидера заинтересованы в развитии двусторонних связей и поддержании контактов по разным каналам. Было отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался побратимскими связями с Санкт-Петербургом.

Российский лидер рассказал о предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с РФ странах ударных систем вооружений. Путин дал подробные комментарии по содержанию проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, которые были переданы западным партнерам, включая ФРГ. "Выражена надежда, что будут организованы серьезные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Канцлер попросил обстоятельно поговорить о вопросах урегулирования внутриукраинского конфликта. Путин в деталях рассказал о состоянии дел на этом направлении, отметив, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения обязательств по Минским договоренностям, что мешает возможному проведению саммита в "нормандском формате". Лидеры договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим темам.