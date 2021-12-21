Владимир Путин объяснил позицию России по гарантиям безопасности

Проекты договоренностей о гарантиях безопасности - не ультиматум, Москва не хочет кровопролития. Но США должны понять, что России отступать некуда, на недружественные шаги реакция будет жесткой. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

"Укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание", - заверил Верховный главнокомандующий. Уходящий год Владимир Путин назвал экстраординарным из-за эпидемии коронавируса, но армия и флот действовали без сбоев. Доля современного вооружения в войсках превысила 71 процент, а в стратегических ядерных силах - 89, на боевое дежурство поставлены комплексы "Авангард" и "Кинжал". Успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства. "Военно-политическая обстановка в мире остается сложной, в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности", - констатировал президент.

Серьезную озабоченность вызывает наращивание у российских границ военной группировки США и НАТО и проведение крупномасштабных учений. "Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше, пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем "Томагавк". Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до пяти", - заметил Путин, назвав это серьезнейшим вызовом безопасности России. Поэтому он призвал американского коллегу начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Джо Байден предложил назначить ответственных по этому направлению, рассказал президент.

В ответ на его предложение Москва направила проекты, которые исключили бы расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с РФ странах ударных наступательных систем вооружений.

"Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии", - продолжил Путин, добавив, что и им нельзя верить, потому что США легко выходят из международных договоров. Цена же устным заверениям известна. Напряженность в Европе - вина Запада. "Мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", - напомнил президент. "В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать", - предостерег он. Американцы под разными предлогами действуют за тысячи километров от своей территории, а, когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим и ненужным. Если же что-то соответствует их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права. "Эти манипуляции надоели", - сказал Путин.

Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве

Президент заметил, что "некоторые недоброжелатели" интерпретируют предложенные Россией договоренности как ультиматум. "Это ультиматум или нет? Конечно, нет", - ответил он, снова напомнив о действиях США в прошлые годы, когда они якобы обеспечивали свои интересы и свою безопасность за тысячи километров от своих границ, "делали наиболее жесткие и яркие вещи без всякой санкции Совбеза ООН". "Вот Югославию бомбили под каким предлогом? Где Югославия и где США? Уничтожили страну, - подчеркнул Путин. - Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удары по европейской столице?". "Просто так решили, а сателлиты за ними бежали и "подтявкивали", вот и все международное право", - сказал он. А предлог, под которым США вошли в Ирак, - разработка оружия массового поражения. "Страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись, сказали: нас разведка подвела. Ничего себе!" - оценил он. "А в Сирию как зашли, что - с санкции Совета Безопасности ООН? Что хотят, то и делают", - возмутился российский лидер.

Если инфраструктура НАТО появится на Украине, то подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

"Но то, что они сейчас делают на территории Украины и пытаются, планируют делать - это же не за тысячи километров от наших национальных границ, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", - заявил президент. "В США пока нет гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это не скрыть, все фиксируется, испытания проходят", - заметил он. "Примерно понятно, когда это будет, и поставят на Украину гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием - это не значит, что уже завтра будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет - но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", - предсказал Путин. "Они что думают: мы не видим эти угрозы или безвольно будем смотреть? - спросил он. - В этом же вся проблема: нам просто некуда деться дальше, вот в чем вопрос".

"Вооруженные конфликты, кровопролития - это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития, мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, - подчеркнул президент. - Иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии - вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясные исчерпывающие ответы". Есть сигналы, что партнеры готовы вроде над этим работать, "но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то "болото" все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят", заметил он. Россию такой поворот не устроит. "Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечит равную безопасность для всех. Вот к этому будем стремиться", - пояснил Путин. А стремиться к этому можно при полноценном развитии Вооруженных сил, что удавалось последние годы - уровень боеготовности хороший, оценил он.

Президент назвал задачи 2022 года для Вооруженных сил. Первое - продолжить оснащение современным вооружением и техникой, особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления. Второе - внести коррективы в программы боевой учебы, чтобы в приоритете было освоение современного оружия, новых форм и способов действий. Третье - развивать системы поддержки принятия решений командирами на всех уровнях, внедрять технологии искусственного интеллекта. Четвертое - готовить командиров, умеющих принимать нестандартные решения - современные военные конфликты проходят не по шаблону. Пятое - развивать военное и военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства.

Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечит равную безопасность для всех

Одним из безусловных приоритетов Путин считает повышение уровня социальных гарантий военнослужащих. Их денежное довольствие должно превышать уровень оплаты труда в ведущих отраслях. Правительство должно и дальше своевременно индексировать довольствие и увеличивать военные пенсии, указал он.