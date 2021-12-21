Владимир Путин объяснил позицию России по гарантиям безопасности

"Укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание", - заверил Верховный главнокомандующий. Уходящий год Владимир Путин назвал экстраординарным из-за эпидемии коронавируса, но армия и флот действовали без сбоев. Доля современного вооружения в войсках превысила 71 процент, а в стратегических ядерных силах - 89, на боевое дежурство поставлены комплексы "Авангард" и "Кинжал". Успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства. "Военно-политическая обстановка в мире остается сложной, в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности", - констатировал президент.
Серьезную озабоченность вызывает наращивание у российских границ военной группировки США и НАТО и проведение крупномасштабных учений. "Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше, пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем "Томагавк". Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до пяти", - заметил Путин, назвав это серьезнейшим вызовом безопасности России. Поэтому он призвал американского коллегу начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Джо Байден предложил назначить ответственных по этому направлению, рассказал президент.
В ответ на его предложение Москва направила проекты, которые исключили бы расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с РФ странах ударных наступательных систем вооружений.
"Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии", - продолжил Путин, добавив, что и им нельзя верить, потому что США легко выходят из международных договоров. Цена же устным заверениям известна. Напряженность в Европе - вина Запада. "Мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", - напомнил президент. "В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать", - предостерег он. Американцы под разными предлогами действуют за тысячи километров от своей территории, а, когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим и ненужным. Если же что-то соответствует их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права. "Эти манипуляции надоели", - сказал Путин.
Президент заметил, что "некоторые недоброжелатели" интерпретируют предложенные Россией договоренности как ультиматум. "Это ультиматум или нет? Конечно, нет", - ответил он, снова напомнив о действиях США в прошлые годы, когда они якобы обеспечивали свои интересы и свою безопасность за тысячи километров от своих границ, "делали наиболее жесткие и яркие вещи без всякой санкции Совбеза ООН". "Вот Югославию бомбили под каким предлогом? Где Югославия и где США? Уничтожили страну, - подчеркнул Путин. - Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удары по европейской столице?". "Просто так решили, а сателлиты за ними бежали и "подтявкивали", вот и все международное право", - сказал он. А предлог, под которым США вошли в Ирак, - разработка оружия массового поражения. "Страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись, сказали: нас разведка подвела. Ничего себе!" - оценил он. "А в Сирию как зашли, что - с санкции Совета Безопасности ООН? Что хотят, то и делают", - возмутился российский лидер.
"Но то, что они сейчас делают на территории Украины и пытаются, планируют делать - это же не за тысячи километров от наших национальных границ, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", - заявил президент. "В США пока нет гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это не скрыть, все фиксируется, испытания проходят", - заметил он. "Примерно понятно, когда это будет, и поставят на Украину гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием - это не значит, что уже завтра будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет - но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", - предсказал Путин. "Они что думают: мы не видим эти угрозы или безвольно будем смотреть? - спросил он. - В этом же вся проблема: нам просто некуда деться дальше, вот в чем вопрос".
"Вооруженные конфликты, кровопролития - это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития, мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, - подчеркнул президент. - Иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии - вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясные исчерпывающие ответы". Есть сигналы, что партнеры готовы вроде над этим работать, "но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то "болото" все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят", заметил он. Россию такой поворот не устроит. "Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечит равную безопасность для всех. Вот к этому будем стремиться", - пояснил Путин. А стремиться к этому можно при полноценном развитии Вооруженных сил, что удавалось последние годы - уровень боеготовности хороший, оценил он.
Президент назвал задачи 2022 года для Вооруженных сил. Первое - продолжить оснащение современным вооружением и техникой, особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления. Второе - внести коррективы в программы боевой учебы, чтобы в приоритете было освоение современного оружия, новых форм и способов действий. Третье - развивать системы поддержки принятия решений командирами на всех уровнях, внедрять технологии искусственного интеллекта. Четвертое - готовить командиров, умеющих принимать нестандартные решения - современные военные конфликты проходят не по шаблону. Пятое - развивать военное и военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства.
Одним из безусловных приоритетов Путин считает повышение уровня социальных гарантий военнослужащих. Их денежное довольствие должно превышать уровень оплаты труда в ведущих отраслях. Правительство должно и дальше своевременно индексировать довольствие и увеличивать военные пенсии, указал он.