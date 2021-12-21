Путин: Действия США могут спровоцировать нападение экстремистов на Крым

Под прикрытием американского гиперзвукового оружия украинские экстремисты могут угрожать российским регионам, например, Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

Если США "поставят на Украине гиперзвуковое оружие", то потом под его прикрытием "вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", полагает Владимир Путин.

Также в ходе выступления на коллегии он отметил, что Россия против вооруженных конфликтов и кровопролития и хочет решать все проблемы политико-дипломатическими мерами.

Именно в этом, добавил он, состоит смысл предложений, которые Москва направила в Брюссель и Вашингтон.