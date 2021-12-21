Путин поговорил по телефону с мечтавшим о гитаре мальчиком из Подмосковья

Президент Владимир Путин созвонился с подростком из Подмосковья, желание которого он выбрал исполнить в рамках акции "Елка желаний".

Четырнадцатилетний Марк Кобленев хотел гитару. В итоге он получил не только инструмент и курс обучения, но и экскурсию с мамой в Академию Игоря Крутого, где принял участие в мастер-классе композитора Виктора Зинчука. О своем первом уроке мальчик и рассказал президенту.

Владимир Путин спросил, нравится ли Марку творчество Владимира Высоцкого, а потом уточнил, есть ли у дома музыкальные школы или кружки. "Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год", - сказал он.

Пообщался глава государства и с мамой подростка, расспросил про условия, в которых они живут. Оказалось, что семья находится в доме знакомых многодетных. Путин обещал подумать, как помочь и им, и приютившим их друзьям, чтобы у всех были нормальные условия, и пообещал переговорить с губернатором на эту тему.

Напомним, что ранее президент уже пообщался по телефону с девочкой Таней из Ставрополья, которая хотела посетить балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре.