Путин: Россия ждет от США юридических гарантий по безопасности

России нужны долгосрочные юридические гарантии по безопасности со стороны США, а не устные договоренности, заявил президент России Владимир Путин.

"Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Мы с вами хорошо знаем, и этому-то нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными. Объясняют чем-то или вообще ничем не объясняют, как это было с договорами по противоракетной обороне, по открытому небу, нет, и все. Ну хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения, цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Глава государства констатировал, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной, в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности. "Так, серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных", - подчеркнул он.

"Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 адаптированы к применению ударных систем "Томагавк". Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия до пяти. Для нас это серьезнейший вызов нашей безопасности", - продолжил президент.

Владимир Путин напомнил, что предложил президенту США Джо Байдену начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. "Кстати говоря, на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. Ну вот, в ответ на его предложение мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударно-наступательных систем вооружения. Проекты соответствующих договоров американским коллегам и руководству НАТО, как вы знаете, переданы", - отметил президент.