Девятилетняя Алиса Теплякова "завалила" экзамен на сессии в МГУ

Стала известна причина нападения отца девочки-вундеркинда на сотрудника МГУ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей психологического факультета, Алиса Теплякова не сдала экзамен, и это вывело мужчину из себя.

В этот день Алиса Теплякова сдавала "Введение в психологию", но дала неверный ответ. Расстроившись, девочка выбежала из аудитории, и это заметил ожидавший ее отец. Евгений Тепляков начал угрожать сотрудникам факультета, и только охрана смогла его усмирить: мужчину заперли в аудитории до прибытия полиции.

Преподавателей пришлось эвакуировать через запасной выход. Подробности инцидента уточняются.

Ранее "РГ" сообщала, что отец Алисы Тепляковой устроил скандал в здании МГУ. Обеспокоенные работники вуза были вынуждены вызвать полицию.