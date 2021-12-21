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21.12.2021 21:27
Рубрика: Общество

Девятилетняя Алиса Теплякова "завалила" экзамен на сессии в МГУ

Текст: Сергей Бабкин

Стала известна причина нападения отца девочки-вундеркинда на сотрудника МГУ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей психологического факультета, Алиса Теплякова не сдала экзамен, и это вывело мужчину из себя.

Фото: скриншот с @infomoscow24
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В этот день Алиса Теплякова сдавала "Введение в психологию", но дала неверный ответ. Расстроившись, девочка выбежала из аудитории, и это заметил ожидавший ее отец. Евгений Тепляков начал угрожать сотрудникам факультета, и только охрана смогла его усмирить: мужчину заперли в аудитории до прибытия полиции.

Преподавателей пришлось эвакуировать через запасной выход. Подробности инцидента уточняются.

Ранее "РГ" сообщала, что отец Алисы Тепляковой устроил скандал в здании МГУ. Обеспокоенные работники вуза были вынуждены вызвать полицию.

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