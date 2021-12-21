Молодежь получила поддержку власти

Гордостью области назвал губернатор Александр Богомаз выдающих спортсменов, победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" и конкурсов профмастерства "Учитель года", "Воспитатель года", "Профессионал-новатор", "Сердце отдаю детям". Отличившихся брянцев пригласили в Хрустальный зал правительства, чтобы вручить награды и поговорить по душам.

Девятикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко, его тренер Сергей Портнов, заслуженный мастер спорта России, трехкратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, двукратный бронзовый призер XVI Паралимпийских игр 2020 года в Токио Артем Калашян - их имена известны многим. Зазвучали некоторые имена и после конкурсов профессионального мастерства. Александр Богомаз назвал их креативными и целеустремленными людьми:

- Вы действительно гордость Брянской области! От всей души хочу поздравить победителей конкурса "Большая перемена", который предлагает новые решения для развития нашей великой страны. Успех - это победа молодого человека и того, кто все время рядом, кто научит, подскажет, ободрит.

Губернатор напомнил, что в этом году был открыт брянский "Сириус", который поможет выявлять и укреплять таланты. А ранее в Брянске принял ребят "Кванториум", идет активная работа в центрах цифрового обучения. Чтобы молодежь росла умной и здоровой, только за последние шесть лет было достроено и построено 72 спортивных объекта. Совсем скоро откроют огромный Дворец единоборств.

За шесть лет в регионе построено 72 спортобъекта

Всероссийский конкурс "Большая перемена" позволяет каждому подростку раскрыть свои способности. Многие брянские ребята были награждены благодарственными письмами, а ученики 11-х классов получили приз в размере миллиона рублей, который смогут направить на оплату обучения в университетах страны. Ученики 8-10-х классов получили 200 тысяч. Эти средства расходуются на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Во время круглого стола ребята, их наставники и родители рассказали о своем участии в конкурсах и соревнованиях. Ученица 11-го класса Нетьинской средней школы Анастасия Безгачева выбрала вызов "Открывай новое", связанный с развитием образовательных технологий:

- Я предложила свои решения для развития образования в нашей стране и концепцию игры, которая способствует финансовой грамотности детей. Совсем недавно воплотила ее в жизнь. Приятно, что о нас так заботятся.

Юлия Пыталева, ученица седьмого класса средней школы N 4 Брянска рассказала, что ее путь в "Большой перемене" начался с вызова "Расскажи о главном". В финале конкурса работали над проектом "Школа будущего", который предусматривает использование VR-технологий. Юля стала одной из победительниц конкурса, благодаря чему вместе с другими ребятами отправилась в путешествие от Владивостока до Москвы.

Педагог-организатор Брянского государственного училища олимпийского резерва Людмила Мамеко сказала, что в работе со студентами преподаватели стремятся не только дать им знания, но и привить любовь к Родине, уважение к людям:

- Все это становится возможным благодаря тому, что в нашем городе много социальных, спортивных объектов, различных центров для развития детей и молодежи, что в нашем городе комфортно жить, работать, учиться. Есть возможность создать проект и воплотить его в жизнь.

Такого же мнения придерживается и прославленный спортсмен Артем Осипенко:

- Спасибо за те условия, которые создаются для занятий с детьми.