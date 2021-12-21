Спикер СФ открыла хирургический корпус в столице БАМа

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по телемосту приняла участие в торжественной церемонии открытия отреставрированного в Тынде Амурской области хирургического корпуса городской больницы.

Два года назад в дни празднования 45-летия БАМа о проблемах Тынды, в том числе плачевном состоянии горбольницы, с трибуны верхней палаты парламента рассказал Герой Соцтруда Иван Варшавский. Валентина Матвиенко пообещала помочь и взяла решение вопроса под личный контроль. С тех пор хирургический корпус совершенно преобразился и внешне, и внутренне.

- Я поздравляю вас со знаменательным событием - завершилась полная реконструкция больницы в Тынде, - сказала Валентина Матвиенко. - И теперь мы уверены, все жители города будут получать качественную медицинскую помощь, сохранять и беречь свое здоровье.

Это здание1980 года постройки было передано больнице города Тынды в 2016 году в плачевном состоянии. С тех пор часть площадей корпуса была законсервирована. Нынче на ремонт направили 249 миллионов рублей. Кроме того, закупили и установили современный томограф - на него из бюджета региона выделили 40 миллионов рублей. Еще 44 миллиона пошло на приобретение мебели. Дополнительно 64 миллиона рублей поступило от Минздрава России на покупку оборудования.

О развитии Тынды рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов: "Капитально ремонтируют дороги, отремонтирована главная улица - Красная Пресня, благоустроен Бамовский Арбат - любимое место отдыха горожан. В 2023 году будет сдан самый крупный в области физкультурно-оздоровительный комплекс. К юбилею города будет завершена реконструкция аэропорта".

Инициатор ремонта больницы Иван Варшавский подчеркнул, что тындинцы благодарны властям. "Те вопросы, что я поднимал, действительно решаются", - отметил он.