В Бурятии на новогодние утренники пустят привитых родителей

В Бурятии на новогодних утренниках в детсадах и первых классах разрешат присутствовать только одному из родителей ребенка. Такое решение приняли 20 декабря на заседании оперштаба республики. Предложение озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Родитель, пришедший на праздник, должен будет предъявить документ о вакцинации или перенесенном коронавирусе либо результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за двое суток до мероприятия.

При проведении утренников примут меры предосторожности. Помещения будут дезинфицировать между мероприятиями, в залах будет работать оборудование для обеззараживания воздуха, на входах разместят дозаторы с антисептиками для обработки рук, у входящих будут измерять температуру тела. Утренники ограничат по времени - не более 45 минут.