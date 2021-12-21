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21.12.2021 09:52
Рубрика: Общество

В Бурятии на новогодние утренники пустят привитых родителей

Текст: Сергей Набивачев

В Бурятии на новогодних утренниках в детсадах и первых классах разрешат присутствовать только одному из родителей ребенка. Такое решение приняли 20 декабря на заседании оперштаба республики. Предложение озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Новогодние утренники в тульских детсадах пройдут без родителей

Родитель, пришедший на праздник, должен будет предъявить документ о вакцинации или перенесенном коронавирусе либо результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за двое суток до мероприятия.

При проведении утренников примут меры предосторожности. Помещения будут дезинфицировать между мероприятиями, в залах будет работать оборудование для обеззараживания воздуха, на входах разместят дозаторы с антисептиками для обработки рук, у входящих будут измерять температуру тела. Утренники ограничат по времени - не более 45 минут.

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