Василий Орлов: Новая больница - это огромный подарок жителям Тынды

В Тынде открылся хирургический корпус городской больницы. В торжественной церемонии в режиме видео-конференц-связи приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая держала ход ремонтных работ под личным контролем. По ее поручению на реконструкцию здания было направлено 249 миллионов рублей. Кроме того, был приобретен и установлен современный томограф - на него из регионального бюджета выделили 40 миллионов рублей. Еще 44 миллиона пошло на приобретение мебели. На покупку оборудования 64 миллиона рублей направил российский Минздрав.

- Я поздравляю вас со знаменательным событием - завершилась полная реконструкция больницы в Тынде. И теперь мы уверены, все жители города будут получать качественную медицинскую помощь, сохранять и беречь свое здоровье, - обратилась по телемосту Валентина Матвиенко.

В обновленном медучреждении развернуто 200 коек круглосуточного пребывания, травматологический центр. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, но и пациентам из Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, а также Якутии. Главврач больницы Андрей Козлов подчеркнул, что по условиям для пациентов и врачей, по оснащению, учреждение теперь практически не уступает больницам регионального уровня.

Здание было построено в 1980 году. В 2016 году его передали городской больнице. В нем давно не проводился ремонт, а некоторые помещения были законсервированы. Все изменилось после выступления в Совете Федерации легендарного ветерана БАМа Героя Соцтруда Ивана Варшавского. Именно он в 2019 году в ходе выступления с трибуны Совета Федерации обратил внимание на проблемы Тынды, в том числе, состояние хирургического корпуса. Результатами работы прославленный тындинец остался доволен.

- Жители Тынды благодарны за помощь. Те вопросы, что я поднимал, действительно решаются. Кстати, изменилась и ситуация с транспортом, сегодня налажено авиасообщение, - рассказал ветеран БАМа.

Губернатор Амурской области Василий Орлов напомнил, что через несколько лет, в 2024 году, БАМ отпразднует полувековой юбилей. К этому времени северная столица Приамурья, облик которой в последнее время меняется к лучшему, преобразится еще сильнее.

- Новая больница - это огромный подарок жителям Тынды. Мы рассчитываем еще многое сделать к 50-летнему юбилею, который отметим в 2024 году. Капитально ремонтируют дороги, отремонтирована главная улица - Красная Пресня, благоустроен Бамовский Арбат - любимое место отдыха горожан. В 2023 году будет сдан самый крупный в области физкультурно-оздоровительный комплекс, который строится с участием компании "Газпром". К юбилею БАМа будет завершена реконструкция аэропорта, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.