Василий Орлов: Новая больница - это огромный подарок жителям Тынды

- Я поздравляю вас со знаменательным событием - завершилась полная реконструкция больницы в Тынде. И теперь мы уверены, все жители города будут получать качественную медицинскую помощь, сохранять и беречь свое здоровье, - обратилась по телемосту Валентина Матвиенко.
В обновленном медучреждении развернуто 200 коек круглосуточного пребывания, травматологический центр. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, но и пациентам из Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, а также Якутии. Главврач больницы Андрей Козлов подчеркнул, что по условиям для пациентов и врачей, по оснащению, учреждение теперь практически не уступает больницам регионального уровня.
Здание было построено в 1980 году. В 2016 году его передали городской больнице. В нем давно не проводился ремонт, а некоторые помещения были законсервированы. Все изменилось после выступления в Совете Федерации легендарного ветерана БАМа Героя Соцтруда Ивана Варшавского. Именно он в 2019 году в ходе выступления с трибуны Совета Федерации обратил внимание на проблемы Тынды, в том числе, состояние хирургического корпуса. Результатами работы прославленный тындинец остался доволен.
- Жители Тынды благодарны за помощь. Те вопросы, что я поднимал, действительно решаются. Кстати, изменилась и ситуация с транспортом, сегодня налажено авиасообщение, - рассказал ветеран БАМа.
Губернатор Амурской области Василий Орлов напомнил, что через несколько лет, в 2024 году, БАМ отпразднует полувековой юбилей. К этому времени северная столица Приамурья, облик которой в последнее время меняется к лучшему, преобразится еще сильнее.
- Новая больница - это огромный подарок жителям Тынды. Мы рассчитываем еще многое сделать к 50-летнему юбилею, который отметим в 2024 году. Капитально ремонтируют дороги, отремонтирована главная улица - Красная Пресня, благоустроен Бамовский Арбат - любимое место отдыха горожан. В 2023 году будет сдан самый крупный в области физкультурно-оздоровительный комплекс, который строится с участием компании "Газпром". К юбилею БАМа будет завершена реконструкция аэропорта, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.