Новости

Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном 16:31
Представитель турбизнеса разъяснил новые правила въезда в Таиланд 16:28
Три района Коми объявят временно опасными из-за пуска "Ангары" 16:25
Мурашко: Полностью привиты от коронавируса более 70 млн россиян 16:24
Из больницы выписали последнего пострадавшего на "Листвяжной" 16:23
Дрон-хищник: воздушный бой "Ориона" впечатлил The Drive 16:21
ФТС задержала в московском регионе 38 фур с нелегальными товарами 16:08
Путин: США уничтожили Югославию и разрушили Ирак без какой-либо санкции ООН 15:57
Стали известны подробности ДТП с автомобилем главы Кузбасса 15:45
Каждый житель Греции получит по тесту на коронавирус 15:41
Путин ввел штрафы до миллиона рублей за сокрытие данных о разливе нефти 15:37
Порошенко пообещал вернуться на Украину в январе 15:35
В Новой Москве произошел пожар в воинской части 15:35
Внедорожники Aurus запустят в серийное производство до конца 2022 года 15:30
В Португалии будут штрафовать за звонок сотруднику после рабочего дня 15:18
Прокурор попросил 5 лет колонии для блогера, осквернившего мемориал 15:14
В Томске задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента" 15:13
Цены на газ в Европе побили исторический рекорд в 2000 долларов 15:12
Церковные дипломаты занимаются вопросом встречи патриарха Кирилла с Папой Римским 15:03
Эксперты предупредили, что ревакцинироваться, возможно, придется трижды в год 14:58
РВСН получат 21 пусковую установку с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат" 14:55
Лукашенко вручил космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов 14:52
Накануне праздников в Италии ужесточат меры санитарной безопасности 14:52
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19 14:49
Первый авиаполк МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" сформирован в России 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 16:23
Рубрика: Происшествия

Из больницы выписали последнего пострадавшего на "Листвяжной"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Горноспасатель Александр Заковряшин, который чудом спасся из аварийной шахты "Листвяжная", сегодня выписался домой на амбулаторное наблюдение.

Фото: Прокуратура Ростовской области
Ростовские горноспасатели и шахтеры отработали действия на случай ЧП

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Заковряшин был последним пострадавшим в результате аварии 25 ноября, который оставался на лечении в стационаре. После ночи, проведенной в разрушенных выработках шахты, у мужчины, кроме отравления окисью углерода, диагностировали сильное переохлаждение. Возникли проблемы с почками. Медики провели необходимый курс лечения.

Теперь, по словам заведующего отделением острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского Константина Сиворонова, здоровью и жизни пациента ничего не угрожает. На диспансеризацию ему порекомендовали прибыть через три месяца - для контроля состояния здоровья.

"Бесконечно благодарен всем медикам, причастным к моему выздоровлению. Очень внимательный, ответственный и заботливый персонал! Здесь я чувствовал себя спокойно, и родные могли не переживать за мое состояние. Спасибо всем! Желаю каждому профессиональных успехов, здоровья и всех благ", - приводит пресс-служба областного правительства слова горноспасателя.

Амбулаторное лечение сейчас проходят 29 пострадавших на "Листвяжной" - 17 шахтеров, 12 спасателей. С медицинского наблюдения за все это время были сняты 77 пациентов.

Тем временем спасатели ВГСЧ МЧС России продолжают откачивать воду и контролировать газовую обстановку в шахте. На месте работают 12 человек и три единицы техники.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Главное сегодня

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2024 года
В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа
Путин предупредил о жесткой реакции России на агрессию Запада
Цены на газ в Европе преодолели отметку в 1900 долларов
В Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов