Из больницы выписали последнего пострадавшего на "Листвяжной"

Горноспасатель Александр Заковряшин, который чудом спасся из аварийной шахты "Листвяжная", сегодня выписался домой на амбулаторное наблюдение.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Заковряшин был последним пострадавшим в результате аварии 25 ноября, который оставался на лечении в стационаре. После ночи, проведенной в разрушенных выработках шахты, у мужчины, кроме отравления окисью углерода, диагностировали сильное переохлаждение. Возникли проблемы с почками. Медики провели необходимый курс лечения.

Теперь, по словам заведующего отделением острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского Константина Сиворонова, здоровью и жизни пациента ничего не угрожает. На диспансеризацию ему порекомендовали прибыть через три месяца - для контроля состояния здоровья.

"Бесконечно благодарен всем медикам, причастным к моему выздоровлению. Очень внимательный, ответственный и заботливый персонал! Здесь я чувствовал себя спокойно, и родные могли не переживать за мое состояние. Спасибо всем! Желаю каждому профессиональных успехов, здоровья и всех благ", - приводит пресс-служба областного правительства слова горноспасателя.

Амбулаторное лечение сейчас проходят 29 пострадавших на "Листвяжной" - 17 шахтеров, 12 спасателей. С медицинского наблюдения за все это время были сняты 77 пациентов.

Тем временем спасатели ВГСЧ МЧС России продолжают откачивать воду и контролировать газовую обстановку в шахте. На месте работают 12 человек и три единицы техники.