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21.12.2021 08:53
Рубрика: Происшествия

После ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе возбудили уголовное дело

Текст: Юлия Потапова
Уголовное дело возбуждено по факту произошедшего в минувшее воскресенье инцидента на шахте имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком.

Фигурантом дела стал инженер по метрологии Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний. Он подозревается в том, что выдал официальный документ о соответствии выполненных работ и (или) услуг требованиям безопасности без фактического анализа ситуации.

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По версии следствия, подозреваемый изготовил свидетельство о поверке, из которого следовало, что газоаналитическая многофункциональная система, которой оснащена шахта, проверена, датчики, измеряющие уровень опасных газов, исправны и работают надлежащим образом. При этом инженер горные выработки шахты не посещал, проверочную газовую смесь на датчики измерительных каналов системы не подавал. То есть официальный документ был выдан неправомерно. В результате контроль состава рудничной атмосферы, определение газообильности, аэрогазовый контроль обеспечены не были, как и аэрологическая безопасность в шахте, что создавало угрозу жизни и здоровью людей.

- Следствию предстоит изучить документацию, имеющую отношение к делу, а также провести комплекс судебных экспертиз, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК. - Необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются в рамках расследования уголовного дела.

Инцидент на шахте имени А. Д. Рубана произошел 19 декабря. При обследовании одного из участков с помощью тепловизора было выявлено нагревание борта горной выработки, чуть позже в этом месте обнаружили очаг самонагревания и открытый огонь. В момент, когда в шахте сработали датчики температуры и угарного газа, под землей находилось 128 человек. Все были оперативно выведены на поверхность.

По распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина процессуальную проверку по факту произошедшего взял под контроль центральный аппарат ведомства.

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