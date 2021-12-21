Пожар в томском гипермаркете начался с отдела непродовольственных товаров

Крупный пожар в томском гипермаркете сети "Лента" начался в секции непродовольственных товаров. В компании заявили, что выясняют причины произошедшего.

- Возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны, - говорится в сообщении. - Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет. На месте работают пожарные.

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, возле горящего здания дежурят врачи скорой помощи. По информации ведомства, медицинская помощь пока никому не потребовалась.

Тем временем пожарные продолжают бороться с огнем. Ранее из-за возгорания в здании гипермаркета полностью обрушилась крыша. Огонь охватил практически все здание, более пяти тысяч квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 15.06 по местному времени.