В Томске при пожаре в "Ленте" обрушилась крыша

В Томске в результате пожара у гипермаркета "Лента" полностью обрушилась кровля. В новогоднем отделе начали взрываться петарды.

- На место происшествия только что прибыл пожарный поезд РЖД,- сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков. - Огнем охвачено практически все здание на площади 5225 квадратных метров.

По предварительным данным, из "Ленты" успели эвакуироваться около 200 человек. Сведений о погибших или пострадавших в результате пожара пока нет.

Напомним, в 15.06 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" на улице Елизаровых. На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым.

Причины пожара пока неизвестны.