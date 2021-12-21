Стали известны подробности ДТП с автомобилем главы Кузбасса

Авария с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на территории Прокопьевского муниципального округа стала следствием двух предыдущих ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на ГУ МВД России по Кузбассу, во вторник утром на 137-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк произошло несколько последовательных автоаварий. Предварительно установлено, что около 08.10 по местному времени здесь столкнулись два грузовых автомобиля Hino, а в 08.45 - грузовик MAN и Renault Duster. В результате пострадал водитель внедорожника.

Около 08.55, приближаясь к месту аварии, при резком торможении не справился с управлением водитель Toyota Corolla. Иномарка наехала на дорожное ограждение. От удара ее отбросило на следовавший в попутном направлении служебный автомобиль главы региона, а затем - на стоявший на обочине грузовик Hino. В результате водитель Toyota был травмирован.

Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность движения на участке автодороги и сейчас продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.