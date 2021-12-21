В ДТП с участием губернатора Кузбасса пострадали два человека

В ДТП с участием главы Кузбасса Сергея Цивилева на трассе Кемерово-Новокузнецк пострадали два человека.

- Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести, - сообщает Кузбасский центр медицины катастроф.

Как уже сообщала "РГ", Сергей Цивилев ехал в Прокопьевск, на встречу с семьями горняков, погибших на шахте "Листвяжная". Авария случилась в районе поселка Карагайла.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Как сообщил источник РИА Новости, с автомобилем губернатора столкнулась Toyota, водитель которой пытался объехать место другой аварии, но потерял управление и наехал на дорожное ограждение.