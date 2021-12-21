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Рубрика: Культура

В Новосибирске издадут сказки от авторов с ограниченными возможностями

Текст: Татьяна Владыкина
"РГ" уже писала о новосибирских активистах, которые придумали необычный проект "Солнечный луч", книгу волшебных новогодних сказок, авторами которых стали люди с непростой судьбой. Точнее, инвалиды.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необычные сказки проиллюстрировали именитые художники, а легенды отечественного кинематографа - Василий Ливанов, Наталья Варлей, Инна Чурикова, Валерий Баринов озвучили их.

Фото: GettyImages
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Теперь проекту "Солнечный луч" требуется наша помощь. Нет-нет, не собрать деньги. Им нужны идеи.

"В нашем благотворительном проекте - издание книги волшебных рождественских сказок для детей - участвуют 10 авторов (от 10 до 60 лет) с ограниченными возможностями из разных городов России - от Москвы до Хабаровска, - напоминают организаторы. - Практически у каждого из них немало достижений. Например, Марию Баталову (дочь знаменитого Алексея Баталова) за сценарий художественного фильма награждал сам мэтр отечественного кинематографа Эльдар Рязанов, Татьяна Чурзина с мультфильмом "Надежда" стала лауреатом многих фестивалей разного уровня, Марина Козикова - многократный победитель международных танцев на коляске, Даша Добош - автор талисмана Олимпиады в Сочи: дельфин на лыжах, а у двадцатилетней Дианы Слипецкой картины находятся в постоянных экспозициях ряда музеев мира (при ее инвалидности по зрению). Будущая книга сказок не коммерческая, тираж поступит в библиотеки и культурные центры. Издание предполагается на нескольких языках. Профессионалы уже сейчас говорят, что ничего подобного в детской литературе ещё не случалось. Перед каждой сказкой на отдельном шмуцтитуле содержится биография автора с особенностями здоровья - пример стойкости духа и веры в себя. Книга - это один из приемов воспитания принятия многообразия человеческого общества в отношении особенных людей. Каждая сторона общения нуждается в друг друге. Мы уверены, что здоровой части необходимо видеть рядом людей с особенностями - с их умением ценить жизнь, быть счастливыми здесь и сейчас, с их примером мужественно осуществлять заложенный потенциал, не смотря на трудности".

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"Я никогда не писала сказок, - рассказывала корреспонденту "РГ" участница проекта "Солнечный луч", автор детективов, фантастической трилогии и юмористических рассказов, филолог Марина Козикова. - Но это какое-то потрясающее стечение обстоятельств, потому что вдруг вечером, когда друзья рассказали мне о проекте - бабах! - пришел "Снежный кот" (сказка Марины), я написала его одним махом и отправила на конкурс. Мои сказки не для взрослых и детей, они для людей. У нас в Петербурге, если посмотреть под правильным ракурсом, можно много удивительного увидеть. Никогда не знаешь, может мальчишка, летящий тебе навстречу на скейтборде, - сказочный курьер, и везет кому-то волшебное письмо".

Легендарный "Шерлок Холмс", "самый лучший в мире Карлсон" и знаменитый актер Василий Ливанов рассказал, что был одним из первых, кто согласился поддержать проект. Без лайков и дополнительных объяснений. "Мне очень нравится, что такой проект существует, - сказал Василий Борисович, - он обращен к душе человека и воспитывает душевность, а это самое главное. Когда-то я читал свои сказки Самуилу Маршаку. Он сказал, если человек умеет писать хорошие сказки, он может стать писателем. Сказка прекрасна тем, что имеет обобщающий характер. Как басня. И представление мира в сказках звучит более емко".

Организаторы просят помочь им найти типографию, которая "в канун праздника сможет отпечатать тираж удивительной книги "Однажды в Новый год..." с определенными полиграфическими требованиями в рамках Международного благотворительного проекта творческих людей с особенностями, оплату гарантируем".

Поможем?

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