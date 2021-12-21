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21.12.2021 16:43

В Новосибирской области завершен капитальный ремонт резервуара для хранения нефти

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило капитальный ремонт резервуара для хранения нефти на Барабинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), расположенной в Новосибирской области.

Решение о необходимости капремонта резервуара вертикального стального (РВС) объемом 5 тыс. куб. м. 2010 года постройки было принято по результатам полного технического диагностирования в 2020 году. По окончании работ и ввода РВС в эксплуатацию срок его безопасной эксплуатации продлен на 10 лет.

Специалисты устранили дефекты металлоконструкций. Все работы выполнялись собственными силами Омского районного нефтепроводного управления. В соответствии со стандартами ПАО "Транснефть" на объекте применялись аттестованные технологии сварки и оборудование.

После завершения работ согласно требованиям нормативно-технической документации, были выполнены гидравлические испытания емкости. Резервуар, залитый водой до верхней проектной отметки, был выдержан под нагрузкой в течение 24 часов. Испытания подтвердили отсутствие отклонений. После восстановления антикоррозийного покрытия РВС были проведены пуско-наладочные работы. В настоящее время резервуар вертикальный стальной введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме в составе резервуарного парка Барабинской ЛПДС, предназначенного для приёма, хранения и отпуска нефти по системам существующих магистральных трубопроводов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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