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21.12.2021 14:57
Рубрика: Происшествия

Пожар в томской "Ленте" мог начаться с поджога в отделе фейерверков

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томске гипермаркет "Лента" на улице Елизаровых мог сгореть из-за умышленного поджога в отделе пиротехники, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В Томске при пожаре в "Ленте" обрушилась крыша

Очевидцы произошедшего рассказывают, что заметили пламя в новогоднем отделе, где продавались в том числе петарды и хлопушки. Однако точную причину возгорания и его очаг предстоит установить пожарно-технической экспертизе.

- Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники, - сообщил региональному ЦУРу начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин. - Персонал и посетители своевременно эвакуированы, пострадавших нет. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо.

Проверку по факту пожара также начала прокуратура.

- В настоящее время прокуратура района приступила к проведению проверки, в ходе которой будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством торговой организации по обеспечению пожарной безопасности здания, - сообщает прокуратура Томской области. - По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

Напомним, крупный пожар в томском гипермаркете "Лента" произошел сегодня днем. Здание было практически полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. Из гипермаркета самостоятельно эвакуировались около 200 человек. Сведений о пострадавших нет.

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