В Томске задержали подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента"

В Томске задержали предполагаемого поджигателя гипермаркета "Лента". Им оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета.

- Полиция задержала сотрудника подрядной организации, работавшего в торговом зале гипермаркета. Задержанный сознался в содеянном, - сообщает пресс-служба "Ленты".

По каким причинам он решил устроить пожар в гипермаркете, пока неизвестно.

По данным МЧС, пожар локализован на площади 3500 квадратных метров. Пожарные продолжают бороться с огнем.

Напомним, крупный пожар в томском гипермаркете "Лента" произошел сегодня днем. Здание было практически полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. Из гипермаркета самостоятельно эвакуировались около 200 человек.