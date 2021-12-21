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21.12.2021 14:53
Рубрика: Общество

В Дагестане спасли хозяйство с краснокнижными белугами

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 289(8640)
В Дагестане удалось спасти уникальное поголовье русских осетров и каспийской белуги, выращиваемых на Широкольском рыбокомбинате. Реконструкция гидроузла, откуда воду подавали на предприятие, чуть не стала причиной гибели "краснокнижных" рыб. Но на смену одной проблеме пришли другие.

"Российская газета" писала об этом ("Осетрам перекрывают канал", "РГ" № 215 от 21.09.2021). Подача воды на Широкольский рыбокомбинат в Тарумовском районе Дагестана осуществляется из Каргалинского гидроузла. ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" планировало перекрыть предприятию воду почти на полгода в связи с реконструкцией сооружения. В ведомстве тогда заявили, что в соответствии с техническими регламентами реконструировать каналы и головные водозаборные сооружения можно, только осушив их.

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Потребности Широкольского рыбокомбината в воде составляют до трех кубометров в секунду. Прекращение поставок на полгода стало бы настоящей катастрофой для предприятия, ведь площадь прудов в хозяйстве - более семи тысяч гектаров. Здесь разводят карпа, толстолобика, белого амура, несколько видов осетровых, в том числе русского осетра. Самая большая ценность - "краснокнижная" каспийская белуга. Она дает икру, будучи старше 20 лет, - первые бесценные личинки здесь появились только пару лет назад.

Еще летом Широкольский рыбокомбинат посетил глава Дагестана Сергей Меликов. Рыбоводы, зная о предстоящем отключении водоснабжения, попросили его помочь в непростой ситуации.

Успели практически впритык - рыбокомбинат хранит стратегический запас воды, но она к тому времени почти закончилась

Тогда решили использовать заброшенный обводной канал и направить воду из Терека. Как рассказал корреспонденту "РГ" главный рыбовод хозяйства Насрула Гаджимусаев, шесть километров канала по поручению регионального правительства расчистила подрядная организация. Еще три километра рыбокомбинату пришлось рыть практически заново. На закупку бетона и других материалов, а также строительные работы предприятие потратило около 15 миллионов рублей.

- Когда только пустили воду, бетонные плиты не выдержали ее напора, их пришлось восстанавливать. Строительство канала принесло новые трудности, так как он проходил по частным землям, - говорит Гаджимусаев.

Успели практически впритык. Рыбокомбинат хранит стратегический запас воды, но она к тому времени почти закончилась. Что касается платы за доставляемую по обводному каналу воду, то вопрос пока не решен - до сих пор никто ее не требовал. Но специалисты не верят, что ресурс достанется бесплатно или со скидками.

"Мы не удивимся, если Минмелиоводхоз выставит нам счет за доставку этой воды", - говорит главный рыбовод хозяйства.

Тем временем

В правительстве Дагестана определили приоритеты в развитии рыбохозяйственного комплекса республики. По словам премьер-министра Абдулпатаха Амирханова, наличие береговой полосы протяженностью более 500 километров позволит развивать прибрежное и промышленное рыбоводство в акватории Каспийского моря. Основная проблема - переработка рыбы.

- Из-за отсутствия налаженной системы производства конечной продукции республика лишается налоговых отчислений и рабочих мест, а значительная часть улова вывозится за пределы республики, что неэффективно для экономики, - заявил Амирханов.

В Махачкалинском рыбном порту разработали проект строительства цеха, где свежевыловленную рыбу замораживают и отправляют на склад. Сумма инвестиций составит 160 миллионов рублей.

У рыбоводов повышается интерес и к проектам в сфере аквакультуры, когда водные организмы разводят и выращивают в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях. За последние три года количество предприятий этой отрасли увеличилось с 54 до 115. Основные направления развития отрасли обозначат в государственной программе республики "Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2022-2025 годы". Ее проект в настоящее время обсуждается в профильных министерствах и ведомствах.

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