Грузопоставки в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС

Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска между Беларусью и Литвой.

Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости. Очереди из грузовых автомобилей на въезде из Белоруссии в Литву начали скапливаться в декабре на фоне миграционного кризиса на границе между двумя этими странами, через территорию которых идет сухопутное сообщение западного эксклава с другими российскими регионами.

- К сожалению, ситуация очень осложнилась, - отметил Антон Алиханов. - Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идет дорога в нашу сторону. Мы оперативно отработали со своими транспортниками, они поехали в объезд через Латвию. И это создало проблему еще и там, теперь там даже более загруженно, чем на границе Литва - Белоруссия, - рассказал Алиханов.

Губернатор добавил, что власти Калининградской области внимательно следят за ситуацией, консультируются с МИД и посольствами в Белоруссии, Литве и Польше.