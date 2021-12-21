Народной артистке России Ирине Соколовой вручили "Золотую Маску"

Вчера в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева вручили специальную премию "Золотая Маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" актрисе Ирине Соколовой.

Вечер начался с показа спектакля "Вино из одуванчиков, или Замри" по повести Рэя Брэдбери в постановке народного артиста Латвии, заслуженного деятеля искусств России Адольфа Шапиро. В нем легендарная петербургская актриса исполняет одну из главных ролей (Лумис). Именно на этой сцене начался ее творческий путь: в 1963 году окончила студию при театре и была зачислена в труппу.

А затем коллеги и зрители поздравили любимую актрису с присуждением ей премии. Цветы от губернатора Санкт-Петербурга. Телеграмма от режиссера Шапиро. Вручал высшую театральную награду России народный артист России, председатель Санкт-Петербургского отделения СТД России Сергей Паршин, сказавший:

- Есть люди, перед которыми испытываешь священный трепет. Испытываю такой трепет перед Ириной Соколовой. Великая актриса, таких нет не только в нашем городе, но и в России. Мне посчастливилось работать с Ириной Леонидовной и в кино, и на сцене Александринского театра - в спектакле "Женитьба". Замечательная, удивительная, неповторимая актриса, которая может сыграть все, ей подвластны все образы, все роли. Она уникум, одна из наших питерских доминант.

Виновница торжества вспомнила, как ее не хотели принимать в театральный институт: "Маленькая ростом, мы таких не берем, приходите на следующий год, посмотрим". А потом приняли, и началась работа в ленинградском ТЮЗе. Вспомнила знаменитую фразу драматурга Володина: "Стыдно быть несчастливым"…

- Я счастлива по всем параметрам. Благодарна судьбе, которая определила меня в семью, благодарна этой семье. И всем, кто был и есть со мной - это мое счастье. Одна бы я ничего не смогла сделать, театр - коллективное творчество. А теперь надо работать еще лучше! Спасибо театрам, в которых я "погуляла", коллегам, родным. И зрителям - без которых, точно, ничего не было бы.

К слову

В мае Ирине Соколовой вручили премию правительства Санкт-Петербурга "За выдающиеся заслуги в области театрального искусства" и открыли памятный знак на Аллее звезд на Пионерской площади рядом с ТЮЗом.