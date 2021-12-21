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Рубрика: Экономика

АТОР: Внутренний турпоток в 2021 году вырос на 30% к 2020 году

Текст: Евгений Гайва
Поток туристов внутри страны на 30% превысил уровень 2020 года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

В большинстве регионов не удалось достичь показателей 2019 года. Но "динамика очень впечатляющая", сказала Ломидзе в ходе брифинга на площадке НСН.

Фото: iStock
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При этом она отметила, что назвать абсолютные цифры невозможно, так как данные, поступающие от регионов и туроператоров очень противоречивые.

В некоторых регионах турпоток оказался выше 2019 года на 5-10%. Например, турпоток в Крым вырос более чем на 20% по сравнению с 2019 годом. Это связано с достаточно мягким режимом антиковидных ограничений, пояснила представитель АТОР. Также на популярность направлений влияли соотношение цены и качества продукта, продвижение направлений.

Лидерами по потоку организованных туристов стали Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская, Тюменская области, Карелия, Татарстан и Тверская область.

Тверская область вошла в десятку самых востребованных регионов из-за того, что она не вводила жестких ограничений на ноябрьские праздники.

Доля организованного туризма в России выросла до 23% Во многом этой динамике поспособствовали чартерные рейсы. При этом сохраняется повышенный спрос на курорты и объекты премиального класса.

Для выездного туризма сейчас туристам доступна 21 страна, куда туроператоры могут организовывать туры на регулярных или чартерных рейсах, сказала Ломидзе. В этот список вошли некоторые страны СНГ. В 2019 году доступной для туристов была 81 страна.

Самые популярные зарубежные направления в этом году посетят 7,5 млн человек, тогда как в 2019 году было 12,7 млн человек. Таким образом, зарубежный туризм снизился на 40%, констатировала Ломидзе.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Владимирская область СКФО Ставропольский край Развитие туризма в России

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