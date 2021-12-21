Челябинский аэропорт приостановил работу из-за циклона

Из-за сильного снегопада в Челябинске приостановлена работа аэропорта. Вылетевшие в Челябинск рейсы перенаправлены в Екатеринбург, остальные задерживаются.

- Аэропорт закрылся на прием и отправление рейсов в 11:10 по местному времени, - сообщила представитель аэропорта Елена Светлова. - Ориентировочное время открытия - 16:10. Однако его могут перенести из-за непогоды.

Рейсы в Челябинск из Москвы и Красноярска перенаправлены в Екатеринбург. Вылет других задержан до окончания снегопада.

Стоит отметить, что последний раз аэропорт закрывали утром в минувшее воскресенье. До 11 часов его работа была приостановлена для уборки снега и наледи. Чтобы не допустить нарушения прав пассажиров, Челябинская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную на месте.