Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.12.2021 13:02
Рубрика: Легковые авто

Рестайлинг Kia Seltos: новая внешность и гибрид вместо дизеля

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autopostkorea.com Фото: www.autopostkorea.com
Фото: www.autopostkorea.com

Компания Kia приступила к дорожным испытаниям обновлённого Seltos, первые фотографии которого опубликовало корейский интернет-портал AutoPost.

Фото: скриншот с youtube.com
Kia Sportage не прошел краш-тесты: ноль звезд, но все-таки лучше Tucson

Автомобиль тщательно замаскирован, поэтому сказать, насколько сильно изменится внешность кроссовера, пока трудно. Несколько дней назад компания Kia представила в Индии новую модель - трёхрядный кросскомпактвэн Carens, созданный на базе Seltos.

Тогда было высказано предположение, что Carens является предвестником рестайлинга своего "донора", и частично неприкрытые фары прототипа в камуфляже это подтверждают: по крайне мере, оптика у Seltos нового модельного года будет двухъярусной.

Изменения в задней части могут коснуться фонарей и дизайна бампера.

В салоне профильные СМИ прочат новую приборную панель без аналоговых шкал, другую мультимедиа, возможно, с большей диагональю тачскрина, чем сейчас (10.25 дюйма), расширенный комплекс систем помощи водителю и безопасности.

На некоторых рынках Seltos можно купить с дизельным мотором - эти версии с выходом обновлённой модели могут исчезнуть, их место займёт гибридная силовая установка (скорее всего, типа "мягкий" гибрид с 48-вольтным стартер-генератором).

Дата выхода обновлённого Kia Seltos не уточняется.

В России модель представлена по цене от 1 389 900 до 2 294 900 рублей. Доступны комплектации с бензиновыми атмосферными моторами 1.6 и 2.0 литра мощностью 123 (121 л.с. в случае с системой полного привода) и турбированным 177-сильным 1.6 T-GDI. Коробки передач: МКП, вариатор, "робот" и классический "автомат".

Фото: www.autopostkorea.com
#Kia