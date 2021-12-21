Роспотребнадзор: Более 65 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа

В России прививки от гриппа сделали более 65,03 миллиона россиян - 44,5 процента от численности населения страны. Таковы данные на 17 декабря, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты также отмечают, что на минувшей неделе в целом на территории России заболеваемость гриппом и ОРВИ оставалась на уровне предыдущих семи дней. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости превышены в 65-х субъектах страны, преимущественно среди взрослых. При этом доля вирусов гриппа в общей структуре выявленных респираторных вирусов несколько увеличилась.

Ранее специалисты Роспотребнадзора разобрали главные мифы, существующие вокруг гриппа. Один из них о том, что гриппа без высокой температуры не бывает. По словам специалистов, у некоторых пациентов грипп протекает с температурой 37,1-37,9 градусов или даже с нормальной температурой тела. Еще один миф: при гриппе не бывает насморка. На самом деле, в первые дни болезни часто отмечается заложенность носа, что связано с отеком зараженных тканей.