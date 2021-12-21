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21.12.2021 17:02
Рубрика: Общество

"Российская газета" завоевала две награды на конкурсе "Серебряная ГаZeта"

Текст: Елизавета Володина
В Москве в рамках ученого совета Финансового университета при правительстве РФ состоялось награждение победителей всероссийского конкурса деловой журналистики "Серебряная ГаZeта". Дипломы и знаки отличия журналистам вручил ректор Финансового университета Станислав Прокофьев. Обозреватель отдела экономики и социальных проблем "Российской газеты" Анастасия Алексеевских стала победителем конкурса в двух номинациях. Ее статья "ЦБ и кредитные организации разошлись в подходах к регулированию экосистем" заняла первое место в номинации "Лучшая публикация в СМИ". Также эта заметка была отмечена в номинации "Гран-при".
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Это был первый конкурс, организованный Минфином России и Финансовым университетом, - отметил Станислав Прокофьев. - Целью этого конкурса было повысить интерес общества к деловой журналистике, к экономике и финансам, помочь молодым журналистам заявить о себе. Конкурс вызывал большой интерес, мы получили заявки на участие буквально из всех регионов страны".

Фото: Аркадий Колыбалов
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Председатель жюри, руководитель Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Константин Симонов отметил связь между журналистикой и финансами, которая легла в основу названия конкурса: "Серебряная ГаZeта - это небольшая венецианская монета, которую стали чеканить в 16 веке. Информационные листки, которые издавались в то время в Венеции, стоили одну газету. Венеция удачно экспортировала это название, в том числе в Россию. Важно, чтобы молодых талантов было больше. Надеюсь, это начало большой красивой истории".

Всего в конкурсе принимало участие 150 журналистов в возрасте до 35 лет. Они боролись за призовые места в пяти номинациях: "Дебют", "Лучший радиосюжет", "Лучший телевизионный сюжет", "Лучшая публикация в СМИ" и "Лучший интернет-блог".

В номинации "Дебют" победа досталась Зарине Назыровой из "Молодежной газеты" за заметку "Кредит: необходимость или долговая яма?".

Лучшим радиосюжетом признан сюжет "Предприниматели присматриваются к Афганистану" Ивана Якунина (радио "Ъ FM").

Фото: Константин Завражин/РГ

Сюжет "Суэцкий тромб" Николая Иванова из МИЦ "Известия" (вышел в программе "Добров в Эфире") занял первое место в номинации "Лучший телевизионный сюжет".

А лучшим интернет-блогом стал видео-блог "Энерджайзер" на платформе Youtube Игоря Юшкова, старшего научного сотрудника Центра изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета.

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