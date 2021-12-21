"Российская газета" завоевала две награды на конкурсе "Серебряная ГаZeта"

"Это был первый конкурс, организованный Минфином России и Финансовым университетом, - отметил Станислав Прокофьев. - Целью этого конкурса было повысить интерес общества к деловой журналистике, к экономике и финансам, помочь молодым журналистам заявить о себе. Конкурс вызывал большой интерес, мы получили заявки на участие буквально из всех регионов страны".

Председатель жюри, руководитель Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Константин Симонов отметил связь между журналистикой и финансами, которая легла в основу названия конкурса: "Серебряная ГаZeта - это небольшая венецианская монета, которую стали чеканить в 16 веке. Информационные листки, которые издавались в то время в Венеции, стоили одну газету. Венеция удачно экспортировала это название, в том числе в Россию. Важно, чтобы молодых талантов было больше. Надеюсь, это начало большой красивой истории".

Всего в конкурсе принимало участие 150 журналистов в возрасте до 35 лет. Они боролись за призовые места в пяти номинациях: "Дебют", "Лучший радиосюжет", "Лучший телевизионный сюжет", "Лучшая публикация в СМИ" и "Лучший интернет-блог".

В номинации "Дебют" победа досталась Зарине Назыровой из "Молодежной газеты" за заметку "Кредит: необходимость или долговая яма?".

Лучшим радиосюжетом признан сюжет "Предприниматели присматриваются к Афганистану" Ивана Якунина (радио "Ъ FM").

Фото: Константин Завражин/РГ

Сюжет "Суэцкий тромб" Николая Иванова из МИЦ "Известия" (вышел в программе "Добров в Эфире") занял первое место в номинации "Лучший телевизионный сюжет".

А лучшим интернет-блогом стал видео-блог "Энерджайзер" на платформе Youtube Игоря Юшкова, старшего научного сотрудника Центра изучения трансформации общественно-политических отношений Финансового университета.