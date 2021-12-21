Российский завод начал выпуск Opel, Peugeot и Citroen для Европы

Калужский завод "ПСМА Рус", принадлежащий альянсу Stellantis, осенью этого года сообщил о начале экспорта дизельных двигателей в Западную Европу, анонсировав скорый выпуск коммерческих моделей для рынка этого региона. Компания сумела справиться с задачей до конца 2021 года.

В пресс-службе "ПСМА Рус" рассказали, что на калужском предприятии были собраны первые коммерческие модели и что в скором времени начнётся их экспорт.

О том, есть ли отличия в комплектациях вариантов для российского и европейского рынков, не уточнили. На момент написания материала компания также не предоставила информацию о силовых агрегатах машин.

На "ПСМА Рус" в настоящее время налажена сборка Opel Vivaro, Citroen Jumpy и Peugeot Expert в различных модификациях.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года в рамках специнвестконтракта на заводе планируется локализовать производство механических коробок передач.