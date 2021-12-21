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21.12.2021 10:01
Рубрика: ПДД

Штраф от 5 до 300 тысяч. Российским водителям напомнили о зимней ловушке

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Олег Голод/РИА Новости Фото: Олег Голод/РИА Новости
Фото: Олег Голод/РИА Новости

Парковка на газоне - повод для внушительного штрафа. Летом не всегда можно признать выжженный солнцем участок земли без единой травинки газоном, а уж зимой, если он покрыт шапкой снега, и подавно.

Фото: Пресс-служба Geely
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О том, что парковка на зимнем газоне - это самая настоящая ловушка для водителей в своем Telegram-канале автовладельцам напомнил руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

"Выглядит абсурдно. Но такая практика есть", - подчеркнул он.

Каждый регион сам определяет размер штрафа за данное нарушение. Например, в столице придется заплатить 5000 рублей, если нарушителем является физическое лицо. А если юридическое - то 300 000 рублей. Это прописано в статье 8.25 КоАП Москвы.

В Санкт-Петербурге размеры штрафов чуть поменьше: 3000 рублей для физических лиц и 150 000 для юридических. В Рязанской области придется заплатить 500-1000 рублей и до 20 000 рублей соответственно.

Эксперт привел впечатляющий пример, когда сотрудник фирмы на три дня припарковался во дворе и получил потом штраф в 900 000 рублей.

"Особенно актуально в новой Москве, где непонятно, где деревня, где город", - подчеркнул Александр Шумский.

#ПДД