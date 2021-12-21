Постановление администрации Тамбовской области от 21 декабря 2021 года № 941 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 16.11.2021) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Обязать неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Срок - с 30.10.2021 до особого распоряжения.

Рекомендовать гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, исключив при этом необязательные посещения общественных мест с массовым пребыванием граждан и поездки в общественном транспорте.

Режим самоизоляции не применяется:

к гражданам, завершившим вакцинацию против COVID-19 или перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19, что подтверждается QR-кодом, либо сертификатом о прохождении вакцинации против COVID-19 (в электронном виде или на бумажном носителе), либо справкой (заключением) медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года;

в случае обращения за медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

в случае передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулок и занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе;

к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

в случае следования по вызову судьи, правоохранительных органов и их должностных лиц для участия в процессуальных действиях.";

пункт 18.4 изложить в следующей редакции:

"18.4 Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (класс 90 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД), деятельности в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2 ОКВЭД) в период с 23.00 до 07.00.

Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) деятельности танцплощадок, дискотек (подгруппа 93.29.2 ОКВЭД).

Срок - с 08.11.2021 до особого распоряжения.

Временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в период с 03.00 до 07.00, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 ОКВЭД).

Указанная деятельность в период с 07.00 до 23.00 осуществляется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при условии обеспечения одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от вместимости зала обслуживания.

В период с 23.00 до 03.00 указанная деятельность осуществляется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при условии наличия у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет):

сформированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или ранее перенесенную новую коронавирусную инфекцию COVID-19, либо сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 (в электронном виде или на бумажном носителе), либо справки (заключения) медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года;

QR-кода или документа, подтверждающих наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, полученного не позднее 48 часов до посещения объектов деятельности, указанных в настоящем пункте.

Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанную деятельность, обеспечивают проверку QR-кодов (документов), перечисленных в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг.

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 ОКВЭД) осуществляется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при условии соблюдения запрета на оказание услуг в области исполнительских искусств (группа 90.01 ОКВЭД), в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2, погруппы 93.29.3, 93.29.9 ОКВЭД).

Срок - с 22.12.2021 до особого распоряжения.

Запрет, установленный в абзаце четвертом настоящего пункта, не распространяется на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также оказывающих услуги дистанционным способом и на вынос.";

пункт 18.6 изложить в следующей редакции:

"18.6 Деятельность музеев (группа 91.02 ОКВЭД), деятельность по предоставлению мест для временного проживания (класс 55 ОКВЭД), деятельность санаторно-курортных организаций (подгруппа 86.90.4 ОКВЭД), деятельность театров (подгруппа 90.04.1 ОКВЭД), деятельность в области исполнительских искусств (группа 90.01 ОКВЭД), деятельность в области демонстрации кинофильмов (группа 59.14 ОКВЭД), деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (класс 93 ОКВЭД), физкультурно-оздоровительная деятельность (группа 96.04 ОКВЭД), деятельность учреждений культуры и искусства (группа 90.04 ОКВЭД) осуществляется юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) при условии наличия у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет):

сформированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или ранее перенесенную новую коронавирусную инфекцию COVID-19, либо сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 (в электронном виде или на бумажном носителе), либо справки (заключения) медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и с даты вакцинации или выздоровления прошло не более одного календарного года;

QR-кода или документа, подтверждающих наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, полученного не позднее 48 часов до посещения объектов деятельности, указанных в настоящем пункте.

Установить, что юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие указанные виды деятельности, обеспечивают проверку QR-кодов (документов), перечисленных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, и соответствия данных, содержащихся в них, сведениям в документе, удостоверяющем личность, предъявляемом потребителем услуг.

Срок с 22.12.2021 до особого распоряжения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 22.12.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







