Телеканал ABC сообщил о первой смерти от "омикрон"-штамма в США

В США зафиксирован первый случай смерти от "омикрон"-штамма коронавируса. Жертвой SARS-CoV-2 стал 50-летний житель Техаса, который не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил телеканал ABC.

Напомним, новый вариант коронавируса всего за три недели смог стать доминирующим в Соединенных Штатах. За период с 13 по 19 декабря он был выявлен у 73 процентов инфицированных.

А в некоторых штатах доля заразившихся "омикрон"-штаммом превышает 90 процентов. Такие данные приводит Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

А университет Джонса Хопкинса, который собирает и анализирует данные по COVID-19, сообщил, что за минувший месяц коронавирусом заразились свыше трех миллионов американцев. От вызванных COVID-19 осложнений скончались более 34 тысяч человек.