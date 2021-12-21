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21.12.2021 04:10
Рубрика: Власть

Трудовым мигрантам в России будут выдавать патенты в виде карты с чипом

В России трудовым мигрантам начнут выдавать патенты на работу в виде карты с чипом, который содержит электронное изображение лица и отпечатки двух пальцев рук. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на приказ, подписанный главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

Фото: Михаил Голенков/ РИА Новости
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В документе говорится об утверждении патента в форме карты с электронным носителем информации, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Россию в порядке, не требующем получения визы. Приказ вступает в силу с 29 декабря этого года.

Отмечается, что размер патента-карты будет 8,5 на 5,3 см. На лицевой стороне будут размещены фотография, серия и номер патента, ФИО владельца, дата рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность, профессия и ИНН. На оборотной стороне будет указан субъект РФ, на территории которого его владелец работает, данные, кем и когда выдан документ, а также электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом.

Как следует из данных Центробанка, из России в страны СНГ частные лица отправляют 6,2 миллиарда долларов ежегодно. Основная часть этой суммы - заработки трудовых мигрантов, которые они посылают домой. 97,4% иностранных работников оказывают помощь семье таким способом. Остальные или возят сами, или передают через земляков, рассказали в Федерации мигрантов России. По данным экспертов, за первые 10 месяцев этого года переведено уже больше 6,24 миллиарда долларов, то есть за год сумма может превысить 7,5 миллиарда.

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