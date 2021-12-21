В Госдуме прошла акция "Елка желаний"

Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме приняли участие в новогодней благотворительной акции "Елка желаний", в рамках которой любой желающий может исполнить мечты детей в сложной жизненной ситуации.

В здании нижней палаты российского парламента установлена елка, украшенная открытками, на которых дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и дети из нуждающихся семей написали свои новогодние пожелания.

Как сообщает пресс-служба "Единой России", глава партийной фракции в Госдуме Владимир Васильев исполнит желания - Ксении Артемовой и Никиты Бурханова, оба хотят получить в подарок гитары. "Сегодня у нас, депутатов, есть замечательная возможность сделать добро детям. Я уверен, что каждый человек, который делает добро детям, получает такую же обратную реакцию добра", - отметил парламентарий. Участие в акции также принял глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев - он подарит велосипед Александру Суляеву.

Ранее акция прошла в офисе "Единой России". 14 декабря секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак первым снял шары с елки, установленной в Центральном исполкоме. Он исполнит мечты 17-летней Ольги Романовской из Псковской области и четырехлетней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга - она хочет получить на Новый год куклу. Также он исполнит желание 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана - оно поступило в "Молодую Гвардию Единой России" в рамках акции "Герои нашего времени".

Напомним, всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", входящим в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". С ее помощью получить желанный подарок под Новый год могут не только дети, но и пожилые россияне с особенностями здоровья.

За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний. В роли новогодних волшебников ежегодно выступают первые лица государства - президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, депутаты, сенаторы, министры.