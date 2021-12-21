В США за неделю число заражений "омикрон"- штаммом выросло в шесть раз

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что число инфицированных "омикрон"-штаммом всего за несколько дней выросло в шесть раз - с 12 процентов (на неделе с 6 по 12 декабря) до 73 процентов (с 13 по 19 декабря).

Как сообщает телеканал АВС, на большей части территории Соединенных Штатов распространенность "омикрон"-варианта еще выше. По оценкам CDC, он является причиной 90 процентов новых случаев заражения в Нью-Йорке, а также на юго-востоке США, Среднем Западе и на Тихоокеанском Севере-Западе.

Стоит напомнить, что с конца июня и до декабря "дельта"-вариант SARS-CoV-2 был основным в США. Еще в конце ноября у 99,5 процента инфицированных выявляли "дельта"-штамм.