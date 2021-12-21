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21.12.2021 23:12
Рубрика: Власть

Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Пленум Верховного суда России впервые детально разъяснил, что именно считать вновь открывшимися обстоятельствами. По сути новое постановление детально разъясняет, как исправлять судебные ошибки прежних лет. Документ публикует "Российская газета".

Де-юре вновь открывшиеся обстоятельства - это какие-то совершенно новые данные, которые обязывают достать из архива и пересмотреть даже очень старый приговор. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил: на практике нередко возникают споры, что именно считать вновь открывшимися обстоятельствами.

Фото: photoxpress
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Допустим, если кто-то из свидетелей обвинения вдруг сознался, что его подкупили, это новые данные или нет? Одна из стандартных отговорок: мол, представленные доказательства не являются вновь открывшимися обстоятельствами. Допустим, тогда свидетель говорил одно, сейчас другое. Но разве это новые обстоятельства? Ведь сам человек изначально фигурировал в деле. Так зачем, мол, ворошить былое, когда старый свидетель решил петь на новый лад? Отговорка отметается. Пленум особо подчеркивает: если окажется, что свидетели или потерпевшие намеренно лгали, это новое обстоятельство. Точно так же дело надо пересмотреть, если окажется, что эксперт дал заведомо ложное заключение. Любые выявленные фальсификации по делу - повод пересмотреть приговор. Владимир Груздев отметил, что принятые разъяснения позволят выработать единую практику. "Также Верховный суд подчеркивает, что возобновление судом производства по заключению прокурора может осуществляться после вступления в законную силу судебных решений независимо от того, были ли они предметом рассмотрения в судах апелляционной, кассационной или надзорной инстанции. Иными словами, вовсе не обязательно, чтобы до того дело прошло все инстанции. Если обнаружились новые обстоятельства, подтверждающие, что произошла ошибка, дело надо возобновлять, даже если оно было рассмотрено только в первой инстанции и приговор не обжаловался", - пояснил он.

Если через много лет окажется, что улики были сфальсифицированы, дело надо пересмотреть

Суды также должны иметь в виду: если международные инстанции, признаваемые Россией, обнаружили в деле какие-то нарушения прав человека, это тоже основания для пересмотра. Советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян согласен с тем, что принятое постановление полезно для правоприменителей.

Как поясняет советник ФПА, сама процедура предусматривает обращение к прокурору с просьбой возобновить дело по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. В случае удовлетворения таких заявлений прокурор направляет соответствующее заключение в суд.

Кстати, в прошлом году в суды поступило 104 обращения о пересмотре дел по новым обстоятельствам.

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