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22 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. N 43 г. Москва "О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора"

Опубликован 22 декабря 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет

В связи с возникшими у судов вопросами по применению норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора, и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства, которая по своему предназначению и содержанию выступает в качестве процессуального механизма, дополняющего иные способы обеспечения правосудности приговоров и других судебных решений и устранения судебных ошибок. Возобновление судом производства по заключению прокурора может осуществляться после вступления в законную силу судебных решений, о пересмотре которых ставится вопрос, независимо от того, были ли они предметом рассмотрения в судах апелляционной, кассационной или надзорной инстанций.

2. Предметом судебного разбирательства в порядке, предусмотренном главой 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), в случаях, когда такое разбирательство осуществляется в соответствии со статьей 417 УПК РФ по заключению прокурора, является проверка законности, обоснованности и справедливости приговора, законности и обоснованности иных итоговых, а также отдельных промежуточных судебных решений (например, постановления суда по вопросу, связанному с исполнением приговора) ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств с учетом доводов, приведенных в заключении прокурора.

3. Вновь открывшимися признаются обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора, определения, постановления суда в законную силу, но не были известны суду (пункт 1 части 2 статьи 413 УПК РФ).

По смыслу закона к таким обстоятельствам относятся преступные действия не только потерпевшего, свидетеля, эксперта, переводчика, дознавателя, следователя, прокурора, судьи, но и других участников производства по данному уголовному делу и лиц, не являющихся таковыми (например, преступные действия специалиста, давшего заведомо ложное заключение; защитника, представившего в качестве доказательства заведомо подложный документ; лица, принудившего свидетеля или потерпевшего к даче заведомо ложных показаний), если эти действия повлекли постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения, постановления суда.

4. Судам следует иметь в виду, что вновь открывшиеся обстоятельства могут быть установлены вступившим в законную силу приговором суда (часть 3 статьи 413 УПК РФ), а также определением или постановлением суда о прекращении уголовного дела, постановлением следователя, дознавателя или прокурора о прекращении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенным как по основаниям, указанным в части 5 статьи 413 УПК РФ, так и по иным нереабилитирующим основаниям (например, в связи с деятельным раскаянием, примирением сторон, назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа).

5. Новыми обстоятельствами, влекущими возобновление производства по уголовному делу по заключению прокурора, являются не известные суду на момент вынесения судебного решения:

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

обстоятельства, подтверждающие наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления (пункт 21 части 4 статьи 413 УПК РФ);

иные обстоятельства (пункт 3 части 4 статьи 413 УПК РФ).

К иным новым обстоятельствам могут быть отнесены, в частности, установленные в ходе расследования, проведенного в соответствии с частью 4 статьи 415 УПК РФ, обстоятельства, не известные ранее суду, свидетельствующие о непричастности осужденного к совершению преступления или о совершении им менее тяжкого преступления.

6. Разъяснить судам, что не могут считаться новыми обстоятельствами изменения, внесенные в нормативный правовой акт, указанный в диспозиции бланкетной нормы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), вследствие которых устраняется преступность деяния или улучшается иным образом правовое положение лица, его совершившего. В таких случаях вопрос об освобождении осужденного от наказания или о смягчении наказания на основании статьи 10 УК РФ разрешается судом в порядке исполнения приговора по правилам главы 47 УПК РФ.

7. С учетом того, что по делам о преступлениях с административной преюдицией (например, предусмотренных статьями 2641, 3141 УК РФ) обстоятельства, послужившие основанием для назначения лицу административного наказания, не предопределяют выводы суда о его виновности в совершении преступления, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, проверенных и оцененных посредством уголовно-процессуальных процедур, отмена постановления о назначении осужденному административного наказания не является иным новым обстоятельством.

Также не относится к числу новых обстоятельств, влекущих пересмотр по нормам главы 49 УПК РФ приговора или иного итогового судебного решения, постановленного в особом порядке судебного разбирательства (главы 40, 401 УПК РФ), изменение объема обвинения и (или) юридической квалификации деяния, имевшее место по результатам рассмотрения в общем порядке уголовного дела в отношении лиц, совершивших данное преступление в соучастии.

Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений по таким уголовным делам осуществляется по правилам кассационного и надзорного производства.

8. Решение прокурора как об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, так и о возбуждении такого производства заявитель и иные заинтересованные лица вправе обжаловать в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ.

С учетом положений части 1 статьи 125 УПК РФ жалоба подлежит рассмотрению районным судом (гарнизонным военным судом) по месту нахождения прокурора, на решение которого подана жалоба.

К заинтересованным лицам, имеющим право обжаловать решение прокурора, относятся: осужденные, их защитники и законные представители, родственники осужденного после его смерти (в целях его реабилитации), потерпевшие, их законные представители и представители, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым решением.

9. Обратить внимание судов на то, что жалоба на решение прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, принятое по мотиву отсутствия в заявлении сведений, указывающих на основания пересмотра судебных решений по уголовному делу по правилам главы 49 УПК РФ, может быть рассмотрена в порядке статьи 125 УПК РФ.

Вместе с тем, если из доводов заявителя (например, о наличии обстоятельств, которые суд не учел в качестве смягчающих наказание; о необходимости исключения отягчающих наказание обстоятельств) следует, что для их проверки уголовно-процессуальным законом установлен иной порядок, то судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению и разъясняет заявителю его право обратиться в суд по правилам кассационного или надзорного производства.

10. Проверяя по жалобе, поданной в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ, законность, обоснованность решения прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств либо о возбуждении такого производства, судья должен убедиться в том, что решение принято уполномоченным лицом. При этом необходимо учитывать, что такое решение может быть принято прокурором любого уровня независимо от уровня суда, вынесшего приговор, определение, постановление, о пересмотре которых в порядке главы 49 УПК РФ ставится вопрос.

Судам следует иметь в виду, что сведения, содержащиеся в соображениях Комитета ООН по правам человека, мнении Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета ООН по правам человека, являются достаточными поводом и основанием для вынесения прокурором постановления о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств, если выявленные этими органами нарушения положений международных договоров Российской Федерации не могут быть исправлены в другом порядке, а их устранение необходимо для обеспечения правосудности вступившего в законную силу судебного решения.

При рассмотрении жалобы на отказ в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств судья также должен выяснить, проверены и учтены ли прокурором все обстоятельства, на которые указывает в жалобе заявитель, и могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод об отсутствии оснований для возобновления производства по уголовному делу по правилам главы 49 УПК РФ.

11. Если заинтересованное лицо не согласно с решением прокурора, который после проведенной проверки вновь открывшихся обстоятельств или расследования новых обстоятельств прекратил возбужденное им производство, то такое лицо в соответствии с частью 3 статьи 416 УПК РФ вправе обжаловать решение прокурора непосредственно в суд, правомочный решать вопрос о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств согласно статье 417 УПК РФ, а не в порядке статьи 125 УПК РФ.

По жалобе, поступившей на постановление прокурора о прекращении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, судья истребует материалы прекращенного прокурором производства, а при необходимости - уголовное дело.

Лицам, подавшим жалобу, по их ходатайству судом предоставляется возможность ознакомиться с материалами, на основании которых прокурором по результатам проведенной проверки или расследования принято решение.

12. В случае если жалоба на постановление прокурора о прекращении производства, возбужденного ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, подана осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы и заявившим ходатайство об участии в рассмотрении жалобы, то ему обеспечивается возможность участвовать в судебном заседании и изложить свою позицию непосредственно либо путем использования систем видео-конференц-связи. Осужденному также должно быть разъяснено право пользоваться помощью адвоката, в том числе по назначению суда. Отказ от помощи адвоката должен быть выражен им в письменной форме.

13. В соответствии с положениями статьи 417 УПК РФ заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается судом, вынесшим судебное решение, о пересмотре которого ставится вопрос в заключении прокурора, за исключением приговора и постановления мирового судьи, подлежащих пересмотру районным судом.

По смыслу закона, если приговор, определение, постановление суда первой инстанции являлись предметом проверки в апелляционном и (или) кассационном порядке либо в порядке надзора, то заключение прокурора рассматривается судом, вынесшим последнее судебное решение. Например, если приговор районного суда был предметом проверки в апелляционном порядке в областном суде и уголовное дело судом кассационной инстанции не рассматривалось, то заключение прокурора подлежит рассмотрению судебной коллегией по уголовным делам областного суда; если уголовное дело в кассационном порядке рассматривалось в судебном заседании кассационным судом общей юрисдикции, то заключение подается прокурором в тот же суд (пункт 3 части 3 статьи 28, пункт 2 части 4 статьи 236 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ (в редакции от 8 декабря 2020 года) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации").

С заключением о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в кассационный суд общей юрисдикции (кассационный военный суд) вправе обратиться прокурор субъекта Российской Федерации, приравненные к нему военные и другие специализированные прокуроры и их заместители.

14. В тех случаях, когда в заключении прокурора ставится вопрос о пересмотре судебных решений с поворотом к худшему, суду надлежит проверять соблюдение сроков, установленных в части 3 статьи 414 УПК РФ.

При этом следует учитывать, что днем начала течения годичного срока в случаях, указанных в части 3 статьи 413 УПК РФ, является день вступления в силу приговора, определения, постановления суда в отношении лица, виновного в преступных действиях, совершенных в ходе уголовного судопроизводства (пункт 1 части 4 статьи 414 УПК РФ), а в случаях, указанных в пунктах 21 и 3 части 4 статьи 413 УПК РФ, - день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления производства ввиду новых обстоятельств (пункт 4 части 4 статьи 414 УПК РФ).

15. По итогам рассмотрения заключения прокурора суд принимает одно из решений, предусмотренных статьей 418 УПК РФ. Вместе с тем уголовно-процессуальным законом не исключается возможность изменения состоявшихся судебных решений при отмене приговора в определенной его части с прекращением в этой части производства по делу либо с передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства или возвращением дела прокурору.

Принимая такие решения, суд назначает наказание в соответствии со статьей 69 УК РФ при наличии совокупности преступлений, в части которых приговор не отменен; назначает наказание по совокупности приговоров (если наказание назначалось по правилам статьи 70 УК РФ); исключает указание о взыскании имущественного вреда и о компенсации морального вреда, если такой вред причинен преступлением, по которому приговор отменен; назначает вид исправительного учреждения (если отмена приговора по одной из статей влечет назначение более мягкого вида исправительного учреждения), а также при наличии к тому оснований решает другие вопросы, связанные с отменой приговора.

16. Решение об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении уголовного дела на основании пункта 2 статьи 418 УПК РФ может быть принято судом, в частности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случае смерти осужденного при отсутствии возражений его родственников, не настаивающих на его реабилитации.

17. Если вступившим в законную силу приговором либо указанными в части 5 статьи 413 УПК РФ определением или постановлением суда установлены совершенные при рассмотрении данного уголовного дела преступные действия судьи, присяжного заседателя, участвовавшего в вынесении вердикта (пункт 3 части 3 статьи 413 УПК РФ), то состоявшиеся по делу судебные решения во всех случаях подлежат отмене с передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства (пункт 1 статьи 418 УПК РФ).

Установленные в том же порядке преступные действия других участников процесса или иных лиц (пункты 1 и 2 части 3 статьи 413 УПК РФ) влекут отмену судебных решений при условии, что эти действия повлекли постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора либо вынесение незаконного или необоснованного определения, постановления суда. В связи с этим в судебном решении, принятом в соответствии с пунктом 1 статьи 418 УПК РФ, следует приводить соответствующие мотивы.

18. Отменяя по заключению прокурора обвинительный приговор или иное судебное решение с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением его прокурору, суд в целях охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного заседания в разумные сроки обязан по ходатайству прокурора или по собственной инициативе решить вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого, находящегося в местах лишения свободы. При этом суд вправе при наличии к тому оснований избрать любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресечения при условии, что она обеспечит достижение указанных целей. Если судом принято решение о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий с установлением запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором это лицо проживает, то в резолютивной части определения (постановления) указываются конкретный разумный срок действия меры пресечения в пределах, установленных статьями 1051, 109 и 255 УПК РФ, и дата его окончания, а в описательно-мотивировочной части - мотивы принятого решения.

19. Определение, постановление суда, принятые по заключению прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в соответствии со статьей 418 УПК РФ, вступают в законную силу с момента их вынесения и могут быть обжалованы сторонами по правилам главы 471 УПК РФ при наличии оснований, предусмотренных статьями 4016, 40115 УПК РФ.

20. Судам следует иметь в виду, что усиление наказания или применение закона о более тяжком преступлении при новом рассмотрении дела судом первой инстанции либо применение закона о более тяжком преступлении при новом расследовании уголовного дела, а равно иное ухудшение положения лица, в отношении которого ведется производство по делу, допускаются только при условии, если первоначальные приговор, определение, постановление были отменены по изложенным в заключении прокурора основаниям, свидетельствующим о виновности оправданного или лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям, либо о виновности осужденного в совершении более тяжкого преступления.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов