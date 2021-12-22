Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. N 43 г. Москва "О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора"

В связи с возникшими у судов вопросами по применению норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора, и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства, которая по своему предназначению и содержанию выступает в качестве процессуального механизма, дополняющего иные способы обеспечения правосудности приговоров и других судебных решений и устранения судебных ошибок. Возобновление судом производства по заключению прокурора может осуществляться после вступления в законную силу судебных решений, о пересмотре которых ставится вопрос, независимо от того, были ли они предметом рассмотрения в судах апелляционной, кассационной или надзорной инстанций.

2. Предметом судебного разбирательства в порядке, предусмотренном главой 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), в случаях, когда такое разбирательство осуществляется в соответствии со статьей 417 УПК РФ по заключению прокурора, является проверка законности, обоснованности и справедливости приговора, законности и обоснованности иных итоговых, а также отдельных промежуточных судебных решений (например, постановления суда по вопросу, связанному с исполнением приговора) ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств с учетом доводов, приведенных в заключении прокурора.

3. Вновь открывшимися признаются обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора, определения, постановления суда в законную силу, но не были известны суду (пункт 1 части 2 статьи 413 УПК РФ).

По смыслу закона к таким обстоятельствам относятся преступные действия не только потерпевшего, свидетеля, эксперта, переводчика, дознавателя, следователя, прокурора, судьи, но и других участников производства по данному уголовному делу и лиц, не являющихся таковыми (например, преступные действия специалиста, давшего заведомо ложное заключение; защитника, представившего в качестве доказательства заведомо подложный документ; лица, принудившего свидетеля или потерпевшего к даче заведомо ложных показаний), если эти действия повлекли постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения, постановления суда.

4. Судам следует иметь в виду, что вновь открывшиеся обстоятельства могут быть установлены вступившим в законную силу приговором суда (часть 3 статьи 413 УПК РФ), а также определением или постановлением суда о прекращении уголовного дела, постановлением следователя, дознавателя или прокурора о прекращении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенным как по основаниям, указанным в части 5 статьи 413 УПК РФ, так и по иным нереабилитирующим основаниям (например, в связи с деятельным раскаянием, примирением сторон, назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа).

5. Новыми обстоятельствами, влекущими возобновление производства по уголовному делу по заключению прокурора, являются не известные суду на момент вынесения судебного решения:

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

обстоятельства, подтверждающие наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления (пункт 21 части 4 статьи 413 УПК РФ);

иные обстоятельства (пункт 3 части 4 статьи 413 УПК РФ).

К иным новым обстоятельствам могут быть отнесены, в частности, установленные в ходе расследования, проведенного в соответствии с частью 4 статьи 415 УПК РФ, обстоятельства, не известные ранее суду, свидетельствующие о непричастности осужденного к совершению преступления или о совершении им менее тяжкого преступления.

6. Разъяснить судам, что не могут считаться новыми обстоятельствами изменения, внесенные в нормативный правовой акт, указанный в диспозиции бланкетной нормы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), вследствие которых устраняется преступность деяния или улучшается иным образом правовое положение лица, его совершившего. В таких случаях вопрос об освобождении осужденного от наказания или о смягчении наказания на основании статьи 10 УК РФ разрешается судом в порядке исполнения приговора по правилам главы 47 УПК РФ.

7. С учетом того, что по делам о преступлениях с административной преюдицией (например, предусмотренных статьями 2641, 3141 УК РФ) обстоятельства, послужившие основанием для назначения лицу административного наказания, не предопределяют выводы суда о его виновности в совершении преступления, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, проверенных и оцененных посредством уголовно-процессуальных процедур, отмена постановления о назначении осужденному административного наказания не является иным новым обстоятельством.

Также не относится к числу новых обстоятельств, влекущих пересмотр по нормам главы 49 УПК РФ приговора или иного итогового судебного решения, постановленного в особом порядке судебного разбирательства (главы 40, 401 УПК РФ), изменение объема обвинения и (или) юридической квалификации деяния, имевшее место по результатам рассмотрения в общем порядке уголовного дела в отношении лиц, совершивших данное преступление в соучастии.

Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений по таким уголовным делам осуществляется по правилам кассационного и надзорного производства.

8. Решение прокурора как об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, так и о возбуждении такого производства заявитель и иные заинтересованные лица вправе обжаловать в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ.

С учетом положений части 1 статьи 125 УПК РФ жалоба подлежит рассмотрению районным судом (гарнизонным военным судом) по месту нахождения прокурора, на решение которого подана жалоба.

К заинтересованным лицам, имеющим право обжаловать решение прокурора, относятся: осужденные, их защитники и законные представители, родственники осужденного после его смерти (в целях его реабилитации), потерпевшие, их законные представители и представители, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым решением.

9. Обратить внимание судов на то, что жалоба на решение прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, принятое по мотиву отсутствия в заявлении сведений, указывающих на основания пересмотра судебных решений по уголовному делу по правилам главы 49 УПК РФ, может быть рассмотрена в порядке статьи 125 УПК РФ.

Вместе с тем, если из доводов заявителя (например, о наличии обстоятельств, которые суд не учел в качестве смягчающих наказание; о необходимости исключения отягчающих наказание обстоятельств) следует, что для их проверки уголовно-процессуальным законом установлен иной порядок, то судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению и разъясняет заявителю его право обратиться в суд по правилам кассационного или надзорного производства.

10. Проверяя по жалобе, поданной в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ, законность, обоснованность решения прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств либо о возбуждении такого производства, судья должен убедиться в том, что решение принято уполномоченным лицом. При этом необходимо учитывать, что такое решение может быть принято прокурором любого уровня независимо от уровня суда, вынесшего приговор, определение, постановление, о пересмотре которых в порядке главы 49 УПК РФ ставится вопрос.

Судам следует иметь в виду, что сведения, содержащиеся в соображениях Комитета ООН по правам человека, мнении Рабочей группы по произвольным задержаниям Совета ООН по правам человека, являются достаточными поводом и основанием для вынесения прокурором постановления о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств, если выявленные этими органами нарушения положений международных договоров Российской Федерации не могут быть исправлены в другом порядке, а их устранение необходимо для обеспечения правосудности вступившего в законную силу судебного решения.

При рассмотрении жалобы на отказ в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств судья также должен выяснить, проверены и учтены ли прокурором все обстоятельства, на которые указывает в жалобе заявитель, и могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод об отсутствии оснований для возобновления производства по уголовному делу по правилам главы 49 УПК РФ.

11. Если заинтересованное лицо не согласно с решением прокурора, который после проведенной проверки вновь открывшихся обстоятельств или расследования новых обстоятельств прекратил возбужденное им производство, то такое лицо в соответствии с частью 3 статьи 416 УПК РФ вправе обжаловать решение прокурора непосредственно в суд, правомочный решать вопрос о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств согласно статье 417 УПК РФ, а не в порядке статьи 125 УПК РФ.

По жалобе, поступившей на постановление прокурора о прекращении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, судья истребует материалы прекращенного прокурором производства, а при необходимости - уголовное дело.

Лицам, подавшим жалобу, по их ходатайству судом предоставляется возможность ознакомиться с материалами, на основании которых прокурором по результатам проведенной проверки или расследования принято решение.

12. В случае если жалоба на постановление прокурора о прекращении производства, возбужденного ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, подана осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы и заявившим ходатайство об участии в рассмотрении жалобы, то ему обеспечивается возможность участвовать в судебном заседании и изложить свою позицию непосредственно либо путем использования систем видео-конференц-связи. Осужденному также должно быть разъяснено право пользоваться помощью адвоката, в том числе по назначению суда. Отказ от помощи адвоката должен быть выражен им в письменной форме.

13. В соответствии с положениями статьи 417 УПК РФ заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается судом, вынесшим судебное решение, о пересмотре которого ставится вопрос в заключении прокурора, за исключением приговора и постановления мирового судьи, подлежащих пересмотру районным судом.

По смыслу закона, если приговор, определение, постановление суда первой инстанции являлись предметом проверки в апелляционном и (или) кассационном порядке либо в порядке надзора, то заключение прокурора рассматривается судом, вынесшим последнее судебное решение. Например, если приговор районного суда был предметом проверки в апелляционном порядке в областном суде и уголовное дело судом кассационной инстанции не рассматривалось, то заключение прокурора подлежит рассмотрению судебной коллегией по уголовным делам областного суда; если уголовное дело в кассационном порядке рассматривалось в судебном заседании кассационным судом общей юрисдикции, то заключение подается прокурором в тот же суд (пункт 3 части 3 статьи 28, пункт 2 части 4 статьи 236 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ (в редакции от 8 декабря 2020 года) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации").

С заключением о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в кассационный суд общей юрисдикции (кассационный военный суд) вправе обратиться прокурор субъекта Российской Федерации, приравненные к нему военные и другие специализированные прокуроры и их заместители.

14. В тех случаях, когда в заключении прокурора ставится вопрос о пересмотре судебных решений с поворотом к худшему, суду надлежит проверять соблюдение сроков, установленных в части 3 статьи 414 УПК РФ.

При этом следует учитывать, что днем начала течения годичного срока в случаях, указанных в части 3 статьи 413 УПК РФ, является день вступления в силу приговора, определения, постановления суда в отношении лица, виновного в преступных действиях, совершенных в ходе уголовного судопроизводства (пункт 1 части 4 статьи 414 УПК РФ), а в случаях, указанных в пунктах 21 и 3 части 4 статьи 413 УПК РФ, - день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления производства ввиду новых обстоятельств (пункт 4 части 4 статьи 414 УПК РФ).

15. По итогам рассмотрения заключения прокурора суд принимает одно из решений, предусмотренных статьей 418 УПК РФ. Вместе с тем уголовно-процессуальным законом не исключается возможность изменения состоявшихся судебных решений при отмене приговора в определенной его части с прекращением в этой части производства по делу либо с передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства или возвращением дела прокурору.

Принимая такие решения, суд назначает наказание в соответствии со статьей 69 УК РФ при наличии совокупности преступлений, в части которых приговор не отменен; назначает наказание по совокупности приговоров (если наказание назначалось по правилам статьи 70 УК РФ); исключает указание о взыскании имущественного вреда и о компенсации морального вреда, если такой вред причинен преступлением, по которому приговор отменен; назначает вид исправительного учреждения (если отмена приговора по одной из статей влечет назначение более мягкого вида исправительного учреждения), а также при наличии к тому оснований решает другие вопросы, связанные с отменой приговора.

16. Решение об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении уголовного дела на основании пункта 2 статьи 418 УПК РФ может быть принято судом, в частности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случае смерти осужденного при отсутствии возражений его родственников, не настаивающих на его реабилитации.

17. Если вступившим в законную силу приговором либо указанными в части 5 статьи 413 УПК РФ определением или постановлением суда установлены совершенные при рассмотрении данного уголовного дела преступные действия судьи, присяжного заседателя, участвовавшего в вынесении вердикта (пункт 3 части 3 статьи 413 УПК РФ), то состоявшиеся по делу судебные решения во всех случаях подлежат отмене с передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства (пункт 1 статьи 418 УПК РФ).

Установленные в том же порядке преступные действия других участников процесса или иных лиц (пункты 1 и 2 части 3 статьи 413 УПК РФ) влекут отмену судебных решений при условии, что эти действия повлекли постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора либо вынесение незаконного или необоснованного определения, постановления суда. В связи с этим в судебном решении, принятом в соответствии с пунктом 1 статьи 418 УПК РФ, следует приводить соответствующие мотивы.

18. Отменяя по заключению прокурора обвинительный приговор или иное судебное решение с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением его прокурору, суд в целях охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного заседания в разумные сроки обязан по ходатайству прокурора или по собственной инициативе решить вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого, находящегося в местах лишения свободы. При этом суд вправе при наличии к тому оснований избрать любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресечения при условии, что она обеспечит достижение указанных целей. Если судом принято решение о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий с установлением запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором это лицо проживает, то в резолютивной части определения (постановления) указываются конкретный разумный срок действия меры пресечения в пределах, установленных статьями 1051, 109 и 255 УПК РФ, и дата его окончания, а в описательно-мотивировочной части - мотивы принятого решения.

19. Определение, постановление суда, принятые по заключению прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в соответствии со статьей 418 УПК РФ, вступают в законную силу с момента их вынесения и могут быть обжалованы сторонами по правилам главы 471 УПК РФ при наличии оснований, предусмотренных статьями 4016, 40115 УПК РФ.

20. Судам следует иметь в виду, что усиление наказания или применение закона о более тяжком преступлении при новом рассмотрении дела судом первой инстанции либо применение закона о более тяжком преступлении при новом расследовании уголовного дела, а равно иное ухудшение положения лица, в отношении которого ведется производство по делу, допускаются только при условии, если первоначальные приговор, определение, постановление были отменены по изложенным в заключении прокурора основаниям, свидетельствующим о виновности оправданного или лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям, либо о виновности осужденного в совершении более тяжкого преступления.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов