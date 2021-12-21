Видео: поджег чужой Porsche на заправке и сбежал

Говорят, что чужая душа - потемки, и правильно говорят. Разве можно как-то понять, что было в голове у злоумышленника на этом видео, который поджег на заправке чужой Porsche? Никак не понять.

Инцидент произошел на днях в китайском городе Баоань (провинция Шэньчжень).

Как рассказали потом работники АЗС, мужчина средних лет появился буквально ниоткуда, на глазах у оторопевшего автовладельца вынул шланг из горловины бака, щелкнул зажигалкой и поджег льющееся топливо.

Миг - и машину охватило пламя. И если бы не расторопность заправщиков, пожар мог бы обрести катастрофические масштабы.

Поджигателя полиция задержала уже к концу дня. Обычный мужчина 43 лет, не судим, с владельцем Porsche не знаком и ранее конфликтов не имел, психически вроде бы здоров, хотя разве можно сейчас о таком заявлять с уверенностью?